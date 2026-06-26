Τραμπ: Καταγγέλλει επίθεση ιρανικών ντρόουν στο Στενό του Ορμούζ – «Ανοησία και παραβίαση της εκεχειρίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέρει ότι ιρανικά ντρόουν φέρεται να εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τουλάχιστον τεσσάρων πλοίων που διέπλεαν το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με όσα γράφει, ένα από τα ντρόουν χτύπησε το άνω κατάστρωμα εμπορικού πλοίου υψηλής αξίας, προκαλώντας ζημιές, χωρίς ωστόσο το πλοίο να ακινητοποιηθεί.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα υπόλοιπα τρία ντρόουν καταρρίφθηκαν και κάνει λόγο για «παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας», την οποία χαρακτηρίζει «ανοησία».

Η ανάρτηση αποδίδει την ευθύνη στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας.