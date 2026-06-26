ΗΠΑ: Ένοχος για κακή διαχείριση απόρρητων εγγράφων δήλωσε ο Τζον Μπόλτον - «Το έκανα και λυπάμαι»

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, δήλωσε ένοχος για κακή διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών και συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπόλτον, που πλέον είναι έντονος επικριτής του Τραμπ, είχε κατηγορηθεί πέρυσι με 18 κατηγορίες που σχετίζονταν με τον χειρισμό ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών, τις οποίες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μοιράστηκε με δύο συγγενείς του σε καταχωρίσεις τύπου «ημερολογίου» σε διάστημα επτά ετών, ενδεχομένως για να τις χρησιμοποιήσει σε βιβλίο που έγραφε. Τον Οκτώβριο είχε δηλώσει αθώος.

Οι όροι της συμφωνίας και η πιθανή ποινή

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας ομολογίας ενοχής που αναγνώστηκαν στο δικαστήριο την Παρασκευή το μεσημέρι, η νομική ομάδα του Μπόλτον και το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμφώνησαν στα εξής:

Ποινή φυλάκισης: Δεν θα υπερβαίνει τους 60 μήνες (5 έτη) σε ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα.

Χρηματικό πρόστιμο: Καταβολή 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ενημέρωση αρχών: Ο Μπόλτον οφείλει να ενημερώσει τους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας σχετικά με τις πληροφορίες που είχε διακρατήσει παράνομα.

Κοινωφελής εργασία: Εκτέλεση 100 ωρών κοινωφελούς εργασίας, βοηθώντας τις κυβερνητικές προσπάθειες για την αποτροπή παράνομης αποκάλυψης διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Ο Μπόλτον εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή Θίοντορ Ντ. Τσουάνγκ του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, ο οποίος ενέκρινε τη συμφωνία.

«Το έκανα και λυπάμαι»

Ο δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Τάνερ Κρόγκερ ανέγνωσε περίληψη των κατηγοριών εις βάρος του Μπόλτον και αναφέρθηκε στη χρήση εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διανομή των καταχωρίσεων ημερολογίου σε δύο μέλη της οικογένειάς του.

Ο Μπόλτον είπε ότι συμφωνεί με την περίληψη των πραγματικών περιστατικών, δηλώνοντας στον δικαστή ότι η αναφορά της κυβέρνησης ήταν «ακριβής».

«Το έκανα, κύριε δικαστά», είπε ο Μπόλτον όταν ρωτήθηκε εάν είχε διαπράξει τις εν λόγω πράξεις. Πρόσθεσε ότι «λυπάται γι’ αυτό».

Η επιβολή της ποινής του Μπόλτον έχει οριστεί για τις 28 Οκτωβρίου. Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του Μπόλτον, Άμπε Λόουελ, ανέφερε ότι ο πελάτης του «έκανε αυτό που κάνουν οι πραγματικοί ηγέτες».

«Ανέλαβε την ευθύνη για ένα λάθος που έκανε, εξοικονομώντας έτσι πόρους της κυβέρνησης για την προώθηση μιας υπόθεσης που θα μπορούσε να αποκαλύψει πρόσθετες ευαίσθητες πληροφορίες», δήλωσε ο Λόουελ.

Το ιστορικό της υπόθεσης και το modus operandi

Ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων είχε απαγγείλει κατηγορίες κατά του Μπόλτον στα μέσα Οκτωβρίου για οκτώ αδικήματα διαβίβασης πληροφοριών εθνικής άμυνας και δέκα αδικήματα διακράτησης πληροφοριών εθνικής άμυνας.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Αύγουστο του 2025, ο Μπόλτον:

Μοιράστηκε με δύο μη κατονομαζόμενους συγγενείς του περισσότερες από 1.000 σελίδες σχετικά με τις καθημερινές του δραστηριότητες κατά την περίοδο που εργαζόταν στον Λευκό Οίκο για τον Τραμπ, ορισμένες από τις οποίες περιείχαν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Διατηρούσε στην κατοικία του στην κομητεία Μοντγκόμερι του Μέριλαντ έγγραφα, κείμενα και σημειώσεις που σχετίζονταν με την εθνική άμυνα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που ήταν διαβαθμισμένες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε σε δικαστικά έγγραφα ότι οι σελίδες τύπου «ημερολογίου» του Μπόλτον ήταν δακτυλογραφημένες απομαγνητοφωνήσεις χειρόγραφων σημειώσεων, οι οποίες στη συνέχεια αποστέλλονταν στους δύο συγγενείς του μέσω εμπορικής, μη κυβερνητικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Μπόλτον χρησιμοποίησε επίσης προσωπικούς λογαριασμούς email, όπως λογαριασμούς της AOL και της Google, για να στείλει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες.

(Πηγή: ΚΥΠΕ)