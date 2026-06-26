Σημαντική διπλωματική εξέλιξη στην Ουάσινγκτον: Τριμερές πλαίσιο συμφωνίας Ισραήλ–Λιβάνου με ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα

Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσινγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας, σημειώνοντας ότι απομένει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά.

Κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, ο πρεσβευτής του Ισραήλ δήλωσε ότι ο τελικός στόχος είναι η επίτευξη "πραγματικής ειρήνης" μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με το Axios.

Όπως μεταδίδει το Axios, χαρακτήρισε τη συμφωνία "βασισμένη στην εφαρμογή" (performance-based), υποστηρίζοντας ότι "το Ιράν είναι εκτός, η Χεζμπολάχ είναι εκτός και ο δρόμος προς την ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι πλέον ανοιχτός".

Τι προβλέπει το πλαίσιο της συμφωνίας

Η υπογραφή του πλαισίου συμφωνίας συνιστά σημαντική διπλωματική εξέλιξη, ωστόσο παραμένει ασαφές κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να είναι ένοπλη και να διατηρεί ισχυρή επιρροή στον Λίβανο, μεταδίδει το Axios.

Σύμφωνα με το Axios, το πλαίσιο της συμφωνίας αποσκοπεί στη σταδιακή λήξη της ισραηλινής κατοχής στον νότιο Λίβανο και στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αν και κάτι τέτοιο εκτιμάται ότι απέχει ακόμη αρκετά.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι «το Ισραήλ θα διατηρήσει τη ζώνη ασφαλείας του εντός των ορίων της Κίτρινης Γραμμής στον Λίβανο έως ότου η Χεζμπολάχ και οι υπόλοιπες τρομοκρατικές οργανώσεις στον Λίβανο αφοπλιστούν και πάψει να υφίσταται οποιαδήποτε απειλή από το λιβανικό έδαφος προς το κράτος του Ισραήλ».

Το Axios αναφέρει ότι η συμφωνία χαράσσει τον δρόμο για μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και περιλαμβάνει άμεσα μέτρα που θα εφαρμοστούν επί του εδάφους.

Ένα από αυτά είναι η έναρξη δύο πιλοτικών έργων, στο πλαίσιο των οποίων ο ισραηλινός στρατός θα αποχωρήσει από μικρές περιοχές που εξακολουθεί να ελέγχει, ενώ στη θέση του θα αναπτυχθεί ο λιβανικός στρατός.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί θα συνεργαστούν με τον λιβανικό στρατό κατά την υλοποίηση των πιλοτικών αυτών έργων, με βασική αποστολή να επιβεβαιώσουν ότι στις συγκεκριμένες περιοχές δεν υπάρχει παρουσία της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, η μία από τις δύο περιοχές βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι και η άλλη νότια του ποταμού.

Όπως σημειώνει το Axios, η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ διατηρείται σε γενικές γραμμές από το περασμένο Σάββατο, αν και το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις εναντίον στόχων που, όπως υποστήριξε, αποτελούσαν άμεσες απειλές από τη Χεζμπολάχ.

Παρότι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων αναμένεται να είναι περιορισμένης έκτασης, θα πρόκειται για την πρώτη τέτοια κίνηση αφότου το Ισραήλ επέκτεινε την κατοχή του στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Ο ίδιος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε ότι «η ελευθερία στρατιωτικής δράσης του ισραηλινού στρατού θα διατηρηθεί σε ολόκληρη τη ζώνη ασφαλείας, με στόχο την εξάλειψη κάθε είδους απειλής».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ και Axios