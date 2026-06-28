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Γαλλία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές - Έντεκα νεκροί στο Τομπλέν (βίντεο,φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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To Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι η Αστυνομία προέτρεψε τους πολίτες να «αποφεύγουν αυστηρά» την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο στο Τομπλέν.

Οι γαλλικές αρχές ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό που σχετίζεται με ένα πολιτικό αεροσκάφος στην πόλη Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία έγινε γνωστό από την περιφέρεια.

Η εφημερίδα L' Est Republicain έγραψε την Κυριακή πως συνετρίβη ένα μικρό αεροσκάφος που μετέφερε μια ομάδα αλεξιπτωτιστών. Αργότερα μεταδόθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους έντεκα άνθρωποι.

To Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι η Αστυνομία προέτρεψε τους πολίτες να «αποφεύγουν αυστηρά» την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο στο Τομπλέν. 

Δεν έγιναν γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή: KYΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-ΓΠΕ

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