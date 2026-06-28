Γαλλία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές - Έντεκα νεκροί στο Τομπλέν (βίντεο,φώτο)

Οι γαλλικές αρχές ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό που σχετίζεται με ένα πολιτικό αεροσκάφος στην πόλη Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία έγινε γνωστό από την περιφέρεια.

Η εφημερίδα L' Est Republicain έγραψε την Κυριακή πως συνετρίβη ένα μικρό αεροσκάφος που μετέφερε μια ομάδα αλεξιπτωτιστών. Αργότερα μεταδόθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους έντεκα άνθρωποι.

ALERTE - Au moins 11 morts dans le crash d'un avion à Tomblaine, près de l’aéroport Nancy. pic.twitter.com/TwtFDPrtFz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 28, 2026

To Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι η Αστυνομία προέτρεψε τους πολίτες να «αποφεύγουν αυστηρά» την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο στο Τομπλέν.

Un aéronef s'est crashé juste après son décollage en fin de matinée ce dimanche 28 juin à Tomblaine dans le Grand Nancy. A son bord, 11 personnes dont 5 instructeurs de parachute, 5 élèves et un pilote aguerri. Aucun n'a survécu, selon les autorités. #JT13h pic.twitter.com/1hxj1Pq8Tg — franceinfo (@franceinfo) June 28, 2026

Δεν έγιναν γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή: KYΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-ΓΠΕ