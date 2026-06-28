Νεογνικός έλεγχος: Ανιχνεύοντας την ασθένεια πριν αυτή δώσει σημάδια

Όσοι γεννηθήκαμε στην Κύπρο μετά το 1990, περάσαμε από έναν ιατρικό έλεγχο που δεν θυμόμαστε. Τις πρώτες μέρες της ζωής μας, πριν ακόμη αποκτήσουμε εικόνες, λέξεις ή μνήμες, μερικές σταγόνες αίμα από τη φτέρνα μας ήταν αρκετές για τη διερεύνηση δύο σοβαρών αλλά θεραπεύσιμων νοσημάτων: Του συγγενούς υποθυρεοειδισμού και της φαινυλκετονουρίας.

Για τους περισσότερους από εμάς, εκείνη η εξέταση ήταν μια σιωπηλή επιβεβαίωση ότι όλα ήταν καλά. Για κάποια παιδιά, όμως, ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ήταν η πρώτη κρίσιμη παρέμβαση της ζωής τους. Η στιγμή που μια πάθηση, αόρατη στα μάτια των γονιών και των γιατρών, εντοπίστηκε πριν προλάβει να αφήσει βλάβη. Η στιγμή που η πρόληψη δεν έμεινε ένα κενό σύνθημα, αλλά έγινε πράξη. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του νεογνικού ανιχνευτικού ελέγχου. Όχι μια ακόμη εργαστηριακή εξέταση, όχι μια διαδικασία που χάνεται μέσα στα πρώτα χαρτιά της γέννησης, αλλά μία από τις πιο καθαρές μορφές δημόσιας υγείας: Να προλάβεις την ασθένεια πριν γίνει μοίρα.

Σήμερα, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα παιδιά προστατεύθηκαν χάρη στον έλεγχο για τα δύο νοσήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Είναι και πόσα ακόμη παιδιά θα μπορούσαν να προστατευθούν αν η Κύπρος είχε προχωρήσει νωρίτερα σε ευρύτερο νεογνικό έλεγχο. Η απάντηση δεν είναι θεωρητική. Σε άλλες χώρες, ο νεογνικός έλεγχος έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο για την έγκαιρη ανίχνευση παθήσεων που κάποτε διαγιγνώσκονταν μόνο όταν η βλάβη είχε ήδη αρχίσει. Η νωτιαία μυϊκή ατροφία είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα: Μια σπάνια γενετική νόσος, στην οποία η έγκαιρη διάγνωση μέσω νεογνικού ελέγχου και η άμεση πρόσβαση σε θεραπεία μπορούν να προλάβουν τη γρήγορη και μη αναστρέψιμη απώλεια κινητικής λειτουργίας. Στη σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (SCID), ο έλεγχος μπορεί να εντοπίσει βρέφη που κινδυνεύουν από απειλητικές λοιμώξεις πριν ακόμη αυτές εμφανιστούν, επιτρέποντας την άμεση προστασία και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Κάπου εδώ βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης για την Κύπρο. Δεν μιλάμε απλώς για περισσότερες εξετάσεις. Μιλάμε για περισσότερο χρόνο. Για περισσότερες πιθανότητες. Για παιδιά που μπορούν να μεγαλώσουν με καλύτερους όρους και οικογένειες που μπορούν να γλυτώσουν την αγωνία μιας καθυστερημένης διάγνωσης.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νεογνικού Ανιχνευτικού Ελέγχου, ο «Π» προσέγγισε το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου», τον φορέα που εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες υλοποιεί στην Κύπρο το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου νεογνών. Το κέντρο βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια νέα καμπή, καθώς έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επαλήθευσης των μεθόδων που θα επιτρέψουν την ένταξη τριών επιπλέον νοσημάτων στο πρόγραμμα.

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά απλώς την τεχνική αναβάθμιση ενός εργαστηρίου. Αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε, ως κοινωνία και ως κράτος, την πρόληψη. Αφορά το αν είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε εγκαίρως, ώστε να μην πληρώνουμε αργότερα το ανθρώπινο, κοινωνικό και οικονομικό κόστος της καθυστέρησης.

Η ασθένεια πριν γίνει ασθένεια

Ο νεογνικός έλεγχος βασίζεται σε μια απλή αλλά βαθιά ανθρώπινη ιδέα: Να εντοπιστεί η ασθένεια πριν προλάβει να αφήσει βλάβη. Σε πολλές από τις παθήσεις που περιλαμβάνονται στα διεθνή προγράμματα ανιχνευτικού ελέγχου, το παιδί δεν γεννιέται εμφανώς άρρωστο. Δεν υπάρχει απαραίτητα κάτι που να ανησυχήσει άμεσα τους γονείς ή τους γιατρούς. Το πρόβλημα, όμως, μπορεί να εξελίσσεται αθόρυβα.

Σε αυτή τη σιωπή παρεμβαίνει η πρόληψη. Μερικές σταγόνες αίμα, η σωστή ανάλυση, η γρήγορη ενημέρωση, η διαγνωστική επιβεβαίωση και η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπλοκές. Στον συγγενή υποθυρεοειδισμό, για παράδειγμα, η έγκαιρη θεραπεία προστατεύει την ανάπτυξη του παιδιού. Στη φαινυλκετονουρία, η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη διατροφική αντιμετώπιση μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές νευρολογικές συνέπειες.

Αυτό είναι και το μεγάλο μήνυμα που συχνά χάνεται πίσω από τους τεχνικούς όρους. Ο νεογνικός έλεγχος δεν είναι μία εξέταση που γίνεται επειδή «πρέπει». Είναι μια υπόσχεση ότι ένα παιδί δεν θα αφεθεί να αρρωστήσει βαριά από κάτι που μπορούσε να εντοπιστεί νωρίς.

Η διαδρομή της πρόληψης

Από το 1989 μέχρι σήμερα, το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» έχει εξετάσει πέραν των 350.000 νεογνών, ενώ μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν 9.491 ανιχνευτικές εξετάσεις, αριθμός που αντιστοιχεί ουσιαστικά στο σύνολο των γεννήσεων στην Κύπρο.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά και οικογένειες. Από την έναρξη του προγράμματος, 147 νεογνά διαγνώστηκαν με συγγενή υποθυρεοειδισμό και υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ εντοπίστηκαν και περιστατικά υπερφαινυλαλανιναιμίας και φαινυλκετονουρίας.

Για τις οικογένειες αυτές, ο έλεγχος δεν ήταν μια τυπική διαδικασία. Ήταν η στιγμή που το σύστημα υγείας πρόλαβε την εξέλιξη μιας πάθησης και έδωσε στο παιδί μια καλύτερη αρχή.

Η ιστορία του κέντρου ξεκινά από τη διορατικότητα του δρος Αμερίκου Αργυρίου και των συνεργατών του, οι οποίοι στα τέλη της δεκαετίας του '80 αντιλήφθηκαν ότι η πρόληψη έπρεπε να γίνει οργανωμένη πράξη δημόσιας υγείας. Σε μια εποχή που η Πολιτεία δεν είχε ακόμη πειστεί για τη χρησιμότητα τέτοιων προγραμμάτων, το κέντρο άρχισε τη λειτουργία του με στήριξη από ιδιώτες και οργανισμούς.

Η επέκταση που άργησε

Το φετινό καλοκαίρι σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για το πρόγραμμα. Το κέντρο έχει ξεκινήσει την επαλήθευση μεθόδων για τρία νέα νοσήματα: Τη γαλακτοζαιμία, τη συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων και την ανεπάρκεια G6PD.

Η ένταξή τους αποτελεί μέρος της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου του 2022 για πιλοτική επέκταση του προγράμματος σε δέκα συνολικά νοσήματα. Με βάση τον σχεδιασμό, το Υπουργείο Υγείας θα είναι ο συντονιστής, ενώ το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Το ΙΝΓΚ θα αναλάβει ακόμη πέντε νοσήματα, μαζί με τη φαινυλκετονουρία, κάτι που διαμορφώνει πλέον ένα πιο σύνθετο δίκτυο πρόληψης.

Πίσω από αυτή τη μετάβαση υπάρχει πολλή αθέατη δουλειά. Εξοπλισμός, πρωτόκολλα, επαλήθευση μεθόδων, όρια αναφοράς, επιστημονική τεκμηρίωση. Τα νέα μηχανήματα που έχουν ήδη εγκατασταθεί στο εργαστήριο δεν είναι απλώς τεχνολογική αναβάθμιση. Είναι χρόνος που κερδίζεται.

Το κόστος της πρόληψης

Το κέντρο έχει ήδη προχωρήσει, με ίδιους πόρους, στην αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, με το κόστος να ξεπερνά τις 140.000 ευρώ.

Το ποσό μπορεί να φαίνεται μεγάλο. Όμως η πραγματική ερώτηση είναι άλλη. Πόσο κοστίζει η απουσία πρόληψης; Πόσο κοστίζει σε μία οικογένεια η καθυστερημένη διάγνωση; Πόσο κοστίζει σε ένα παιδί η απώλεια αναπτυξιακών δυνατοτήτων; Και πόσο κοστίζει στο κράτος η χρόνια φροντίδα, οι θεραπείες, οι νοσηλείες, η κοινωνική και οικονομική στήριξη;

Το παράδοξο της Κύπρου

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο πρόεδρος του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής, δρ Αργύρης Αργυρίου, σημειώνει ότι η Κύπρος σήμερα παραμένει το κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον μικρότερο αριθμό προσφερόμενων νοσημάτων στον νεογνικό ανιχνευτικό έλεγχο. «Αυτό μπορούσε να δικαιολογηθεί το 1989 όταν ξεκίνησε να προσφέρεται το πρόγραμμα και η Κύπρος δεν είχε ενταχθεί στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. 37 χρόνια μετά, ωστόσο, η απουσία εθνικής στρατηγικής για τα νεογνικά ανιχνευτικά προγράμματα δεν δικαιολογείται», αναφέρει. Η δήλωση αυτή φωτίζει μια αντίφαση. Για δεκαετίες, ένα πρόγραμμα καθολικού χαρακτήρα, που αφορά κάθε νεογνό της χώρας, στηρίχθηκε κυρίως σε έναν ιδιωτικό φιλανθρωπικό οργανισμό. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Σύμφωνα με το ίδιο το κέντρο, κανένα από τα τρία πληθυσμιακά του προγράμματα δεν εισήχθη αρχικά με κρατική στήριξη. Το κράτος ήρθε αργότερα, όταν πλέον η αξία τους είχε αποδειχθεί.

Δικαίωμα στην καλύτερη αρχή

Ο νεογνικός ανιχνευτικός έλεγχος είναι ζήτημα υγείας, αλλά είναι και ζήτημα ισότητας. Κάθε παιδί που γεννιέται στην Κύπρο πρέπει να έχει την ίδια δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του International Society for Neonatal Screening υπενθυμίζουν ότι ο νεογνικός έλεγχος δεν είναι απλώς μία εξέταση. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα: Ενημέρωση γονέων, λήψη δείγματος, μεταφορά, ανάλυση, διάγνωση, θεραπεία. Γιατί ο νεογνικός έλεγχος δεν τελειώνει στο εργαστήριο. Εκεί αρχίζει. Και πίσω από κάθε δείγμα αίματος υπάρχει ένα παιδί που ίσως να μην θυμηθεί ποτέ αυτή τη στιγμή. Θα τη θυμούνται, όμως, οι γονείς του. Και θα τη θυμάται μια κοινωνία, αν έχει κάνει το σωστό εγκαίρως.