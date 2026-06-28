Βενεζουέλα: Σβήνουν οι ελπίδες για τους 50.000 αγνοούμενους - Στα 6,7 δις δολάρια το κόστος της καταστροφής

Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται και την Κυριακή για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των ισχυρών σεισμών της Βενεζουέλας. Τα περιθώρια στενεύουν χρονικά και πλέον οι ελπίδες εξανεμίζονται.

Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 1.430. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι καθώς κατέρρευσαν κτίρια σε πολλές πόλεις σε μια χώρα που ήδη βιώνει οικονομική κρίση και πολιτική αναταραχή.

Οι εκτιμήσεις των αρχών λένε ότι εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν καν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις υγιεινής και άλλες βασικές ανάγκες την ώρα που οι σεισμοί κτύπησαν.

Οι ειδικοί λένε ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά τις φυσικές καταστροφές είναι το κλειδί για την εύρεση ζωντανών. Μετά από αυτό, η αναζήτηση γίνεται πλέον για σορούς.

Ένα 11χρονο αγόρι διασώθηκε από τα ερείπια στην Καραμπαλέντα, βόρεια του Καράκας, το Σάββατο, τρεις ημέρες μετά τους σεισμούς.

Ξένη βοήθεια

Είκοσι τέσσερις χώρες έχουν στείλει 521 τόνους προμηθειών, 86 μονάδες με σκύλους εκπαιδευμένους για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια και περισσότερα από 2.700 μέλη προσωπικού έρευνας και διάσωσης.

Ο επικεφαλής της βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Παρασκευή ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτίμησαν τις ζημιές σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, που ισοδυναμούν με το έξι τοις εκατό του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.

Η προσωρινή Πρόεδρος Ροντρίγκεζ είπε ότι είχε μιλήσει με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ανακούφισης και αντιμετώπισης των συνεπειών των σεισμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΓΠΕ/