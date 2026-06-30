Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα: Στους 1.719 οι νεκροί – Αυτοσχέδια νεκροτομεία σε αποθήκες και στο λιμάνι της ισοπεδωμένης Λα Γουάιρα

Οι ΗΠΑ συνέχιζαν χθες Δευτέρα την κινητοποίησή τους, στέλνοντας κυρίως στρατιωτικούς, για να προσφερθεί στη Βενεζουέλα «ζωτικής» σημασίας διεθνής βοήθεια, πέντε μέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό που άφησε πίσω τουλάχιστον 1.719 νεκρούς, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο προσωρινό απολογισμό.

Εκατοντάδες πτώματα βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομεία, σε αποθήκες, στο λιμάνι της πόλης Λα Γουάιρα (βόρεια), 40 χιλιόμετρα από το Καράκας, στον τομέα που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο αμερικανικός στρατός, που ανέπτυξε 130 πεζοναύτες για να συμμετάσχουν στην αποκατάστασή του, διαβεβαίωσε χθες ότι το λιμάνι της πόλης λειτουργεί ξανά, κάτι που επιτρέπει να φτάνει διά θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια.

Το USS Lauderdale, αμφίβιο σκάφος μεταφοράς στρατευμάτων και υλικού, βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ανοικτά της πόλης, όπου πολλές κατοικίες κατέρρευσαν σαν πύργοι από τραπουλόχαρτα.

Σε εικόνες που τράβηξε το AFP με drones, βλέπει κανείς ολόκληρες συνοικίες στις οποίες δεν έμεινε αλώβητο κυριολεκτικά κανένα ακίνητο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οργανώνονται μεθοδικά, μπροστά στα μάτια συγγενών ανθρώπων που αγνοούνται, καρφωμένα στα συντρίμμια, με την ελπίδα να δουν τους δικούς τους να ανασύρονται ζωντανοί.

10.000 νεκρικοί σάκοι

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός έγινε χθες ακόμη πιο βαρύς, αυξήθηκε από τους 1.750 στους 1.719 νεκρούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, που αναφέρθηκε επίσης σε 5.034 τραυματίες.

Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι οι αγνοούμενοι είναι κάπου 50.000.

«Μου είπαν ότι η αδελφή μου και τα παιδιά της είναι εδώ πέρα, όπως και τα παιδιά του αδελφού μου», είπε ο Ουίλκερ Μολάγια, 25 χρονών, μπροστά σ’ ένα από τα αυτοσχέδια νεκροτομεία στη Γουάιρα.

«Περιμένουμε να έρθουν οχήματα (...) για να μπορέσουμε να πάρουμε τα πτώματά τους» αφού γίνουν νεκροψίες και επαληθευτούν οι ταυτότητές τους, εξήγησε ο επιζών.

Ο ΟΗΕ, που δεν κρύβει πως αναμένει πολύ βαρύ τελικό απολογισμό, υποσχέθηκε να παραδώσει στις αρχές κάπου 10.000 νεκρικούς σάκους, βασιζόμενος στην εκτίμηση πως υπέστησαν ζημιές 2.500 ακίνητα, που «κατέρρευσαν εντελώς» κατά την «πλειονότητά τους».

Σε νεκροταφείο στο νότιο τμήμα του Καράκας, οι αποτεφρώσεις γίνονται η μια μετά την άλλη.

Υπάλληλος είπε πως χρειάστηκε να συνεχίσει να δουλεύει μέχρι τα μεσάνυχτα το σαββατοκύριακο. «Κι αυτή δεν είναι παρά μόνο η αρχή», προεξόφλησε ο Φρέντι Ρέι, άλλος εργαζόμενος στο νεκροταφείο.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο, 27 χώρες έχουν στείλει πάνω από 40 ομάδες διασωστών, με άλλα λόγια επιχειρούν «πάνω από 2.000 διασώστες και άλλοι στο πεδίο, με πάνω από 160 σκυλιά» ειδικευμένα στον εντοπισμό παγιδευμένων.

Διεθνείς ομάδες κατάφεραν να βγάλουν επτά θύματα ζωντανά από τα συντρίμμια προχθές Κυριακή. Καθεμιά δίνει στη δημοσιότητα μέσω διαδικτύου συνταρακτικά βίντεο, στα οποία τα μέλη της σώζουν τραυματισμένους σεισμοπαθείς, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Στο Καράκας και στην περιοχή Λα Γουάιρα, ιδίως στο αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, ο αμερικανικός στρατός έχει στήσει υποδομές εφοδιασμού.

Σκοπός είναι να παραδοθεί «απαραίτητη και σωτήρια βοήθεια στο πεδίο», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξαίροντας το «θαρραλέο έργο» των αμερικανών διασωστών που επιχειρούν μαζί με τους «εταίρους» τους στο πεδίο.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως διπλασιάζει το ύψος της βοήθειας που θα χορηγήσει στη Βενεζουέλα σε συνολικά 300 εκατομμύρια δολάρια, μέσω ΜΚΟ και υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Στη χώρα επιχειρούν εξάλλου εκατοντάδες αμερικανοί στρατιώτες.

Η Ουάσιγκτον και το Καράκας αποκατέστησαν τις σχέσεις τους μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση του Ιανουαρίου που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, καθώς παίρνει τον έλεγχο τομέων εξόρυξης πρώτων υλών, μεταλλευμάτων και υδρογονανθράκων, στη χώρα με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη.

Πάνω από 609 μετασεισμοί

Χθες νέος σεισμός, 4,6 βαθμών, ταρακούνησε το Καράκας και τη Γουάιρα.

«Τον καταλάβαμε όλοι. Επικράτησε πανικός», σχολίασε ο Φερνάν Ερνάντες, 57 ετών, μπροστά στο ακίνητο όπου θάφτηκε ο αδελφός του, ο Χοσέ Ρενέ Ερνάντες, στη Γουάιρα.

«Δεν λάβαμε αναφορές για επιπλέον ζημιές από κανένα τομέα της επικράτειας», καθησύχασε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ροδρίγκες, που έκανε λόγο για «609 μετασεισμούς» μετά την τραγωδία της 24ης Ιουνίου.

Αν και στις μεγάλες φυσικές καταστροφές γενικά θεωρείται πως επιζώντες δύσκολα εντοπίζονται αφού περάσουν 72 ώρες, η Βενεζουέλα μοιάζει να βρίσκεται σε εκκρεμές ανάμεσα στη βούληση να σωθούν περισσότερες ζωές και στην απελπισία έναντι των αρχών που χαρακτηρίζονται από ανεπαρκείς ως υπερβολικά παθητικές στην περίπτωση του στρατού.

«Όλοι λένε πως δεν απομένει πια κανένας (ζωντανός), αλλά είμαστε ακόμα εδώ, περιμένουμε. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιον», εξήγησε ο Εδουάρδο Καρδόσο, εργάτης γης που βοηθάει τους διασώστες στην Τουράκας, άλλη σεισμοπαθή κοινότητα, στα παράλια.

«Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς (...). Διατηρούμε ακόμη ελπίδες», δήλωνε προχθές Κυριακή η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, που δέχεται επικρίσεις από παντού.

Κατά τη διάρκεια των εφιαλτικών ωρών πριν από την άφιξη ξένων διασωστών, πολλοί πολίτες αναγκάστηκαν να ψάχνουν στα συντρίμμια μόνοι τους, με γυμνά χέρια, ελλείψει μηχανημάτων έργου και ανύψωσης.

Τα πράγματα χειροτέρεψε η απαγόρευση των αρχών σε εθελοντές να πηγαίνουν στη Γουάιρα χωρίς έγγραφη άδεια.

Οι ζημιές εκτιμάται πως θα φτάσουν επτά δισεκατομμύρια δολάρια, ή με άλλα λόγια το 6% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η τραγωδία πλήττει σκληρά τη χώρα, που βίωνε εδώ και χρόνια βαθιά οικονομική κρίση και σφοδρές, αλλεπάλληλες πολιτικές συγκρούσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ