Έρχεται drone του EMSA κατά της θαλάσσιας ρύπανσης - Θα επιτηρούν τη θάλασσα από Πρωταρά μέχρι Ακάμα

Από τον Πρωταρά μέχρι τη Λάρα του Ακάμα και σε καθημερινή βάση, οι θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου αποκτούν έναν ιπτάμενο φρουρό επιτήρησης και αποτροπής της ρύπανσης. Στα μέσα Ιουλίου αναμένεται να εγκατασταθεί στο νησί το προηγμένο και μεγάλων αποστάσεων -με μηχανή εσωτερικής καύσης- μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που παρήγγειλε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Στόχος είναι να επιβάλλεται η νομοθεσία μέσω προστίμων σε όσους ιδιοκτήτες ακτοπλοϊκών σκαφών ή πλοίων προκαλούν περιβαλλοντική υποβάθμιση στις κυπριακές θάλασσες, μετά από απελευθερώσεις λυμάτων ή την πρόκληση πετρελαιοκηλίδας, την ίδια ώρα που η Δημοκρατία τούς παρέχει, σε λιμάνια και μαρίνες, τις υποδομές για να ξεφορτώνουν τα λύματα και άλλα επιβλαβή υγρά για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Προσφορά της EMSA

Πρόκειται για έργο ύψους ενός εκατομμυρίου περίπου ευρώ και διάρκειας μέχρι το τέλος του χρόνου, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), τον οργανισμό που ηγείται για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς, πράσινου και ανταγωνιστικού ναυτιλιακού τομέα στην ΕΕ. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα έξοδα καλύπτουν την παρουσία στο νησί μίας πλήρους αποστολής, η οποία περιλαμβάνει, πρώτον, το drone μεγάλης εμβέλειας και με δυνατότητες αεροφωτογράφισης και αεροβιντεογράφησης, δίνοντας εικόνα υψηλής ευκρίνειας, δεύτερον, τις απολαβές και τα έξοδα παραμονής της ομάδας δύο εξειδικευμένων και πιστοποιημένων πιλότων, οι οποίοι θα έρθουν επίσης από το εξωτερικό μέσω αναδόχου που συνεργάζεται με την EMSA, και, τρίτον, τον επιπρόσθετο εξοπλισμό, μόνιμο για το κέντρο διοίκησης (πιλοτήριο), που θα στηθεί στο Βασιλικό, αλλά και κινητό, όπως οι ειδικές κεραίες.

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Επιβολή της νομοθεσίας

Αρμόδια πηγή από το υφυπουργείο ανέφερε στον «Π» ότι σε περίπτωση που το drone εντοπίσει περιστατικό ρύπανσης, είτε σε κοντινή απόσταση από τη στεριά είτε στην ανοιχτή θάλασσα, ακολούθως θα μπορούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα, δηλαδή τα αποδεικτικά στοιχεία, σε συνδυασμό με τα στοιχεία των αρμόδιων Αρχών για τη χρονική στιγμή χρήσης του σκάφους, ώστε να εντοπίσουν και να καταγγείλουν τον παρανομούντα. Την ίδια ώρα τόνισε ότι ο στόχος δεν είναι η τιμωρία αλλά να επιβάλουν τη νομοθεσία, ώστε να περιορίσουν φαινόμενα ρύπανσης, με μεγάλη έγνοια για τους λουόμενους και με το σαφές μήνυμα προς τους παραβάτες ότι θα εντοπιστούν και θα τους επιβληθούν πρόστιμα, όταν το απαιτεί ο Νόμος.

Παγκύπρια επιτήρηση

Οι δύο χειριστές θα βρίσκονται, ανάλογα με τις ανάγκες, είτε στο Βασιλικό είτε στη Λάρα του Ακάμα. Από αυτά τα σημεία θα μπορούν να καλύπτουν με το drone μεγάλες αποστάσεις, σε ολόκληρη την ακτογραμμή της ελεύθερης Κύπρου, καθώς διαθέτει μηχανή εσωτερικής καύσης. Πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), που συνδυάζει τις δυνατότητες αιώρησης και κάθετης εκτόξευσης με την πλεύση μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ταχύτητας. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες πτήσεων, ώστε, μεταξύ άλλων, να προσεγγίζει αεροδρόμια και άλλες κρατικές υποδομές.

Παράλληλες δράσεις

Χάρη στις μεγάλες του δυνατότητες, αναμένεται αξιοποιηθεί για συλλογή δεδομένων και για άλλους τομείς, μετά από ενδιαφέρον που εξέφρασαν άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για την επιτήρηση της λήψης νερού από μονάδες αφαλάτωσης και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για την ιχθυοκαλλιέργεια. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη, και μετά από εξασφάλιση άδειας, το drone θα μπορεί να αξιοποιηθεί και σε κρίση πυρκαγιάς. Ωστόσο κύριος σκοπός του είναι η επιτήρηση της θαλάσσιας ρύπανσης. Εντάσσεται σε ένα πλέγμα δράσεων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας σε συνεργασία με υπηρεσίες άλλων υπουργείων και τοπικών Αρχών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα υποβάθμισης των θαλασσών.

Πρώτη «παρουσία» στο νησί

Για ζητήματα θαλάσσιας ρύπανσης, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται στενά με την EMSA, όπως για τον εντοπισμό μέσω δορυφόρων πετρελαιοκηλίδων στην ανοιχτή θάλασσα, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος CleanSeaNet, ή για εκπαιδεύσεις σε λειτουργούς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όμως είναι η πρώτη φορά που η EMSA στέλνει στην Κύπρο εξοπλισμό και προσωπικό για την επιτήρηση της θαλάσσιας της περιοχής.