Με αεροπορικές επιδείξεις και 850.000 πυροτεχνήματα οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί το Σάββατο στο National Mall της Ουάσιγκτον για αυτό που έχει χαρακτηρίσει ως μια «εντυπωσιακή συγκέντρωση» με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την αμερικανική ανεξαρτησία, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ενώ μεγάλο μέρος των ανατολικών και κεντρικών πολιτειών των ΗΠΑ πλήττεται από έντονο κύμα καύσωνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αεροπορικές επιδείξεις με εκατοντάδες αεροσκάφη και επίδειξη πυροτεχνημάτων, την οποία οι διοργανωτές φιλοδοξούν να καταγράψουν ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στρατιωτικά αεροσκάφη θα πραγματοποιούν διελεύσεις πάνω από την Ουάσιγκτον κάθε ώρα, από τη 1:15 μ.μ. έως τη δύση του ηλίου, ενώ σε έναν από τους σχηματισμούς θα συμμετέχει και το νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Ωστόσο, ο Τραμπ δέχεται επικρίσεις από πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι επιχειρεί να πολιτικοποιήσει τον εορτασμό της επετείου. Παράλληλα, αρκετοί μουσικοί που είχαν αρχικά ανακοινωθεί απέσυραν τη συμμετοχή τους.

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, που αναμένεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, η αυξημένη υγρασία, αλλά και η καθυστερημένη ώρα έναρξης της εκδήλωσης εκτιμάται ότι ενδέχεται να επηρεάσουν την προσέλευση του κοινού. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης απογευματινών καταιγίδων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το πρόγραμμα.

Η ομιλία και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις

Την παραμονή της Ημέρας Ανεξαρτησίας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η αμερικανική ταυτότητα απειλείται από «ριζοσπάστες» και «εξτρεμιστές» στο εσωτερικό της χώρας.

Μιλώντας στο εθνικό μνημείο του Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα, προειδοποίησε για την επιστροφή αυτού που χαρακτήρισε «κομμουνιστική απειλή» και έκανε λόγο για «νεοεισερχόμενους» που υιοθετούν ιδέες αντίθετες με τον αμερικανικό τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με το BBC, οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με στόχο να παρουσιάσουν τους Δημοκρατικούς ως εκφραστές κομμουνιστικών αντιλήψεων.

Η κεντρική εκδήλωση, με την ονομασία Salute to America 250 Celebrations & Fireworks, αναμένεται να ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), ενώ ο Τραμπ αναμένεται να απευθύνει ομιλία περίπου στις 9:45 το βράδυ.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εκφωνήσει «μια πραγματικά μεγάλη ομιλία», παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, «για να δείξει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα».

Άλλες προγραμματισμένες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνταν νωρίτερα μέσα στην ημέρα έχουν ήδη ακυρωθεί εξαιτίας του καύσωνα.

Στόχος ένα παγκόσμιο ρεκόρ

Το σόου πυροτεχνημάτων αποτελεί καθιερωμένη παράδοση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας στην Ουάσιγκτον, όμως φέτος οι διοργανωτές φιλοδοξούν να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη επίσημη επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Περίπου 850.000 πυροτεχνήματα θα εκτοξευθούν από δέκα διαφορετικά σημεία της πόλης, ανάμεσά τους και οκτώ πλωτές εξέδρες στον ποταμό Πότομακ. Η επίδειξη αναμένεται να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά, δηλαδή διπλάσιο χρόνο από τα συνήθη εορταστικά σόου της 4ης Ιουλίου.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι η εκτεταμένη χρήση πυροτεχνημάτων θα μπορούσε να προκαλέσει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, τα οποία επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι συνθήκες στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να καταστούν «πολύ ανθυγιεινές» κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Κατηγορίες για πολιτική εκμετάλλευση

Η διοργάνωση έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης τις τελευταίες εβδομάδες.

Επικριτές υποστηρίζουν ότι η οργάνωση Freedom250, η οποία υποστηρίζεται από τον Λευκό Οίκο και έχει αναλάβει την εκδήλωση, ουσιαστικά υποκαθιστά τη διακομματική επιτροπή America250 που είχε συσταθεί από το Κογκρέσο πριν από μία δεκαετία.

Δημοκρατικοί πολιτικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί τους εορτασμούς για προσωπικό πολιτικό όφελος, κάτι που οι διοργανωτές απορρίπτουν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό να κάνει τα 250ά γενέθλια της Αμερικής να περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Καλιφόρνιας Άλεξ Παντίγια κατά τη διάρκεια ακρόασης στις 24 Ιουνίου.

Από την πλευρά της, η Freedom250 χαρακτήρισε τις επικρίσεις «κομματική δυσφήμιση» και υποστήριξε ότι προέρχονται από πολιτικούς που επιδιώκουν μικροκομματικά οφέλη αντί να τιμήσουν τη σημαντική επέτειο.

Εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Παράλληλες εορταστικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη Νέα Υόρκη, η περίφημη μπάλα της Times Square θα κατέβει οκτώ φορές, σηματοδοτώντας τα μεσάνυχτα σε καθεμία από τις ζώνες ώρας των ΗΠΑ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Στη Φιλαδέλφεια, όπου πριν από 250 χρόνια υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στο Independence Hall, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως η Κριστίνα Αγκιλέρα και ο Meek Mill. Η πόλη φιλοξενεί επίσης την ίδια ημέρα τον τελευταίο της αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από BBC