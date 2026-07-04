Guardian: Ο Τραμπ μετέτρεψε την εθνική επέτειο των ΗΠΑ σε πεδίο κομματικής σύγκρουσης (βίντεο)

Με μια έντονα κομματική ομιλία, στην οποία επιτέθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε ως «αναζωπύρωση της κομμουνιστικής απειλής» στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το βράδυ της Παρασκευής το εναρκτήριο λάκτισμα για το εορταστικό τριήμερο των 250 χρόνων από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, όπως μεταδίδει η Guardian.

Μιλώντας για περίπου μισή ώρα στο εθνικό μνημείο του Όρους Ράσμορ στη Νότια Ντακότα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τους υποστηρικτές του κομμουνισμού «εχθρούς της 4ης Ιουλίου 1776», συνδέοντας τη ρητορική του με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Επικαλέστηκε την αμερικανική ταυτότητα

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός με συνθήματα «USA! USA!» και, αφού εξήρε τους τέσσερις προέδρους που απεικονίζονται στο Όρος Ράσμορ, τους Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Θεόδωρο Ρούζβελτ και Αβραάμ Λίνκολν, υποστήριξε ότι η αμερικανική ιδιαιτερότητα στηρίζεται όχι μόνο στο Σύνταγμα αλλά και στην εθνική ταυτότητα και τον πολιτισμό της χώρας.

Κατηγόρησε όσους, όπως είπε, επιχειρούν να «συντρίψουν το αμερικανικό πνεύμα» και να αποξενώσουν τους πολίτες από την ιστορία τους, δεσμευόμενος ότι θα «επιστρέψει την ταυτότητα της χώρας».

«Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της 4ης Ιουλίου»

Σύμφωνα με τη Guardian, ο Τραμπ εγκατέλειψε γρήγορα τον ενοποιητικό τόνο που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τις ομιλίες αρχηγών κρατών σε εθνικές επετείους και στράφηκε σε μια σφοδρή επίθεση κατά των προοδευτικών Δημοκρατικών, τους οποίους ταυτίζει ολοένα και συχνότερα με τον κομμουνισμό.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ομιλία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοκρατικού σοσιαλιστή, ο οποίος είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Τραμπ και στο κίνημα «Make America Great Again».

Ο πρόεδρος συνέδεσε την αντικομμουνιστική του ρητορική με τη μεταναστευτική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική ταυτότητα δέχεται νέα επίθεση.

«Μία γενιά μετά τη νίκη μας στον Ψυχρό Πόλεμο, βλέπουμε σήμερα την αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής μέσα στη χώρα μας, ακόμη και από νεοεισερχόμενους που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες με τον τρόπο ζωής και την επιτυχία μας», δήλωσε.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο κομμουνισμός αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για την αμερικανική ελευθερία από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Είναι ο εχθρός του Συντάγματος. Πάνω απ' όλα, είναι ο εχθρός της 4ης Ιουλίου 1776. Ο κομμουνισμός είναι το ακριβώς αντίθετο της ζωής, της ελευθερίας και της επιδίωξης της ευτυχίας. Είναι θάνατος, τυραννία και επιδίωξη του κακού», είπε.

Επίθεση στους προοδευτικούς και στους μετανάστες

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι κομμουνιστές δεν αγαπούν τον Θεό ούτε τη θρησκεία και δεν σέβονται τον νόμο, τη δικαιοσύνη ή την παράδοση.

«Μπορείτε να είστε πιστοί είτε στον Καρλ Μαρξ είτε στην Αμερική. Μπορείτε να είστε κομμουνιστές ή πατριώτες. Δεν μπορείτε να είστε και τα δύο», ανέφερε.

Παράλληλα, επέκρινε όσους, όπως είπε, «διαδίδουν μαρξιστικά ψέματα» για την αμερικανική ιστορία, κατηγορώντας τους ότι παρουσιάζουν τη χώρα ως χτισμένη πάνω σε κλεμμένη γη ή χαρακτηρίζουν τους ιστορικούς ηγέτες της καταπιεστές.

Όπως σημειώνει η Guardian, η ομιλία πραγματοποιήθηκε στους Μαύρους Λόφους της Νότιας Ντακότα, περιοχή που η αμερικανική κυβέρνηση κατέλαβε από το Έθνος των Σιού το 1877, παρά προηγούμενη συνθήκη που αναγνώριζε την κυριότητά τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε επίσης την απειλή του κομμουνισμού με τη μετανάστευση, υποστηρίζοντας ότι όσοι ασπάζονται τέτοιες ιδέες μπορούν να απελαθούν.

«Θα νικήσουμε γρήγορα τον κομμουνισμό και θα τους στείλουμε στην εξορία. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα», είπε, προκαλώντας το χειροκρότημα των υποστηρικτών του.

Κάλεσμα για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα

Ο Τραμπ κάλεσε ακόμη το Κογκρέσο να καταργήσει το κοινοβουλευτικό εργαλείο του filibuster και να εγκρίνει το νομοσχέδιο Save America Act, το οποίο έχει δεχθεί επικρίσεις από τους αντιπάλους του ως μέτρο περιορισμού του εκλογικού δικαιώματος.

«Αν το κάνουμε αυτό, δεν θα χάσουμε εκλογές για τα επόμενα 100 χρόνια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το κομμουνιστικό κόμμα αποτελείται από παράνομους μετανάστες, εγκληματίες και ανθρώπους που δεν θέλουν να εργαστούν».

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην Ουάσιγκτον

Νωρίτερα στην εκδήλωση, ηθοποιοί που ενσάρκωσαν τους Ουάσινγκτον, Τζέφερσον, Ρούζβελτ και Λίνκολν απήγγειλαν γνωστά αποσπάσματα από τις ομιλίες τους, ενώ συναυλία έδωσε ο τραγουδιστής της κάντρι Chancey Williams.

Στο κοινό, ένας νεαρός κρατούσε χειρόγραφη πινακίδα με το σύνθημα «Trump the GOAT».

Ο Τραμπ, του οποίου τα ποσοστά δημοτικότητας παραμένουν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της προεδρίας του, αναμένεται να απευθυνθεί εκ νέου το Σάββατο σε συγκέντρωση στο National Mall της Ουάσιγκτον, πριν από τη μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων για τον εορτασμό της επετείου, παρά τον έντονο καύσωνα που επηρεάζει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από Guardian