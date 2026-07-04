Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Γαλλία: Νίκησε τον Έμπολα το πρώτο κρούσμα της χώρας - Ο εθελοντής γιατρός είχε προσβληθεί στο Κονγκό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο γιατρός που εργάζεται για την ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση Alima, είχε επιβιβαστεί σε πτήση από την Κινσάσα χωρίς συμπτώματα, εκτός από πονοκεφάλους, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το πρώτο κρούσμα του ιού Έμπολα που εντοπίστηκε στο γαλλικό έδαφος, ένας γιατρός που είχε επιστρέψει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ανάρρωσε και πήρε εξιτήριο, ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Υγείας της χώρας, Στεφανί Ριστ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο γιατρός αυτός που προσέφερε ανθρωπιστικό έργο και έφθασε στη Γαλλία στις 23 Ιουνίου προερχόμενος από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) - χώρα που αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλη επιδημία του ιού, «βγήκε σήμερα από το ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης όπου νοσηλευόταν», πρόσθεσε η Υπουργός. Έπειτα από δύο αρνητικά τεστ PCR, ο ασθενής έχει πλέον αναρρώσει και μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι του με πλήρη ασφάλεια, διευκρίνισε η ίδια.

Ο γιατρός αυτός που εργάζεται για την ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση Alima, είχε επιβιβαστεί σε πτήση από την Κινσάσα χωρίς συμπτώματα, εκτός από πονοκεφάλους, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο ασθενής είχε απομονωθεί κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Παρισιού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να τεθεί σε απομόνωση.

Παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό ασυμπτωματικός, ο ασθενής έλαβε ιατρική περίθαλψη και παρακολουθείτο αυστηρά, σε πλήρη συμμόρφωση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πρόσθεσε η υπουργός, εξαίροντας «την αρτιότητα του συστήματός μας επιτήρησης, απομόνωσης και απόκρισης σε έκτακτους υγειονομικούς κινδύνους».

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Tags

ΔΙΕΘΝΗΓΑΛΛΙΑΒΡΕΦΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα