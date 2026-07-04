Γαλλία: Νίκησε τον Έμπολα το πρώτο κρούσμα της χώρας - Ο εθελοντής γιατρός είχε προσβληθεί στο Κονγκό

Το πρώτο κρούσμα του ιού Έμπολα που εντοπίστηκε στο γαλλικό έδαφος, ένας γιατρός που είχε επιστρέψει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ανάρρωσε και πήρε εξιτήριο, ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Υγείας της χώρας, Στεφανί Ριστ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο γιατρός αυτός που προσέφερε ανθρωπιστικό έργο και έφθασε στη Γαλλία στις 23 Ιουνίου προερχόμενος από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) - χώρα που αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλη επιδημία του ιού, «βγήκε σήμερα από το ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης όπου νοσηλευόταν», πρόσθεσε η Υπουργός. Έπειτα από δύο αρνητικά τεστ PCR, ο ασθενής έχει πλέον αναρρώσει και μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι του με πλήρη ασφάλεια, διευκρίνισε η ίδια.

Ο γιατρός αυτός που εργάζεται για την ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση Alima, είχε επιβιβαστεί σε πτήση από την Κινσάσα χωρίς συμπτώματα, εκτός από πονοκεφάλους, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο ασθενής είχε απομονωθεί κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Παρισιού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να τεθεί σε απομόνωση.

Παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό ασυμπτωματικός, ο ασθενής έλαβε ιατρική περίθαλψη και παρακολουθείτο αυστηρά, σε πλήρη συμμόρφωση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πρόσθεσε η υπουργός, εξαίροντας «την αρτιότητα του συστήματός μας επιτήρησης, απομόνωσης και απόκρισης σε έκτακτους υγειονομικούς κινδύνους».

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP