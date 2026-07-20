Ρωσία: Αναχαιτίστηκαν πάνω από 400 Ουκρανικά drones - Είχαν κατεύθυνση τη Μόσχα, λέει ο Δήμαρχος

Πάνω από 400 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα» καταστράφηκαν.

«Από τις 20:30 ως τις 05:00, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ανέφερε, μέσω Telegram, ο Δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Πηγή: ΚΥΠΕ - ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP