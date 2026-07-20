Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Ρωσία: Αναχαιτίστηκαν πάνω από 400 Ουκρανικά drones - Είχαν κατεύθυνση τη Μόσχα, λέει ο Δήμαρχος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα».

Πάνω από 400 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα» καταστράφηκαν.

«Από τις 20:30 ως τις 05:00, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ανέφερε, μέσω Telegram, ο Δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Πηγή: ΚΥΠΕ - ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Tags

ΔΙΕΘΝΗΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΜΟΣΧΑΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα