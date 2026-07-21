Ιταλία: Πολιτική θύελλα και επεισόδια μετά τον θάνατο 42χρονου Μαροκινού σε αστυνομική επιχείρηση στη Μπολόνια

Έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος 42χρονου Μαροκινού μετανάστη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 19ης Ιουλίου, όταν άνδρας μαροκινής καταγωγής, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης και παρουσίαζε επιθετική συμπεριφορά, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Για τη διαχείριση του περιστατικού είχε κληθεί τόσο η αστυνομία όσο και ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον άνδρα στο έδαφος και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη, ενώ μάρτυρες αναφέρουν ότι έγινε χρήση σπρέι πιπεριού. Λίγο αργότερα, ο άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που ακολούθησαν, κατέληξε.

Η υπόθεση έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα στην Ιταλία, με φίλους και συγγενείς του θύματος να συγκεντρώνονται στο σημείο του περιστατικού και να ζητούν τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.

Στην υπόθεση παρενέβη και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία αναφέρθηκε τόσο στον θάνατο του Αμπντεραχίμ Φακίρ κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στην Μπολόνια, όσο και στα επεισόδια που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης. Στο τέλος της διαδήλωσης σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ μέρους των διαδηλωτών και της αστυνομίας.

«Όσα συνέβησαν στην Μπολόνια είναι απαράδεκτα. Πρέπει να εξακριβωθεί, με τη μέγιστη δυνατή αυστηρότητα, αν υπάρχουν τυχόν ευθύνες για τον θάνατο του Αμπντεραχίμ Φακίρ. Η αλήθεια πρέπει να αναζητηθεί σε βάθος, χωρίς προκαταλήψεις και ευνοϊκή μεταχείριση κανενός. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία κατά των αστυνομικών δυνάμεων», ανέφερε η Μελόνι σε ανάρτησή της.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι όσοι επέλεξαν να εκμεταλλευτούν την υπόθεση για να καταστρέψουν την πόλη, να επιτεθούν σε αστυνομικούς και να προκαλέσουν βία, θέτοντας σε κίνδυνο πολίτες που δεν είχαν καμία σχέση με τα επεισόδια, δεν αναζητούσαν την αλήθεια αλλά τη σύγκρουση.

Όπως υποστήριξε, η καλλιέργεια κλίματος μίσους και απαξίωσης απέναντι σε ολόκληρο το αστυνομικό σώμα συνιστά πράξη σοβαρής ανευθυνότητας, ενώ η στοχοποίηση χιλιάδων ένστολων ανδρών και γυναικών πλήττει όσους υπηρετούν καθημερινά την Ιταλία με επαγγελματισμό, αυτοθυσία και θάρρος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ και ΚΥΠΕ