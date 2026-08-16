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Κλιμάκωση στον Λίβανο: Στους 11 οι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Προειδοποιεί με απάντηση η Χεζμπολάχ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η λιβανική ηγεσία καταδίκασε τους βομβαρδισμούς, ενώ ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν χαρακτήρισε την επίθεση «ξεκάθαρο μήνυμα» ενόψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων στη Ρώμη τον Σεπτέμβριο.

Έντεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον δύο κοινοτήτων στον νότιο Λίβανο, στον βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες αποκλιμάκωσης του Ιουνίου.

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Στο χωριό Ανσάρ σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά και δύο γυναίκες, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος της επιδρομής ήταν αρχηγείο της επίλεκτης Δύναμης αλ Ραντουάν της Χεζμπολάχ και ότι σκοτώθηκε ο διοικητής τάγματος Αλί Σαμίρ αλ Χατζ Χασάν. Αναγνώρισε ότι η οικογένειά του βρισκόταν μαζί του, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελούσε στόχο.

Αργότερα, ακόμη τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν στην κοινότητα Ντέιρ Ζαχράνι. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται ένα παιδί και 11 γυναίκες. Τα πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και ώθησαν κατοίκους να εγκαταλείψουν περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έγιναν σε αντίποινα για επίθεση της Χεζμπολάχ, από την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά τρεις Ισραηλινοί στρατιωτικοί. Η λιβανική ηγεσία καταδίκασε τους βομβαρδισμούς, ενώ ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν χαρακτήρισε την επίθεση «ξεκάθαρο μήνυμα» ενόψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων στη Ρώμη τον Σεπτέμβριο.

Η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι θα απαντήσει και ζήτησε τον τερματισμό των συνομιλιών. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού υποστήριξε ότι τα πλήγματα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στις υπό αμερικανική μεσολάβηση διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

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