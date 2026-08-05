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Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο – Κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Εντολή εκκένωσης στο Αλ Μανσούρι, ενώ Ισραήλ και Λίβανος διαπραγματεύονται στη Ρώμη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στον νότιο Λίβανο, σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης κυβέρνησης.

«Σε απάντηση για μια κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε στοχευμένα πλήγματα στον νότιο Λίβανο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Λίγο νωρίτερα, ο στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης ενός χωριού στο νότιο Λίβανο, ενόψει των πληγμάτων, για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα. «Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ η αραβόφωνη εκπρόσωπος του στρατού, Έλα Ουαουέια, απευθυνόμενη στους κατοίκους της κοινότητας Αλ Μανσούρι.

Η εντολή εκκένωσης εκδόθηκε τη στιγμή που ο Λίβανος και το Ισραήλ συζητούν στη Ρώμη, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού σε «πιλοτικές ζώνες» από τις οποίες θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις, υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ

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