Βέλγιο: Μάχη με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία του - Έκαψε 3.000 εκτάρια και απειλεί τη Γερμανία (βίντεο)

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στο Βέλγιο για την κατάσβεση της μεγαλύτερης πυρκαγιάς που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Μέχρι το πρωί της Κυριακής, η φωτιά είχε κάψει 3.000 εκτάρια γης και κινούνταν προς τα γερμανικά σύνορα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

🔥Hundreds of villagers were under evacuation orders in eastern Belgium as firefighters battled one of the country's worst-ever wildfires, the latest inferno to hit heatwave & drought-stricken Europe this summer.#Belgium #WildFire @AFP pic.twitter.com/ZSPISOL8hs

Reinforcements… pic.twitter.com/SG9lugVWup — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 15, 2026

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή στο φυσικό καταφύγιο Ωτ Φαν (High Fens), στα ανατολικά της χώρας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από ολόκληρο το Βέλγιο, καθώς και από τη γειτονική Γερμανία και το Λουξεμβούργο, με τη συνδρομή του στρατού και ντόπιων αγροτών.

Η εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης της Βαλονίας, Στεφανί Ερνού, δήλωσε στο Reuters ότι οι προσπάθειες την Κυριακή επικεντρώνονται στο μέτωπο που κινείται προς τη Γερμανία, εκφράζοντας την ελπίδα πως οι πιο δροσερές και υγρές καιρικές συνθήκες θα ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης.

⚡🇧🇪 FLASH | BELGIQUE : l’un des pires incendies de son histoire ravage les Hautes Fagnes. Plus de 2 700 hectares brûlés, environ 600 personnes évacuées. Le feu n’est toujours pas maîtrisé. (AFP) pic.twitter.com/1mWv2wULVB — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) August 16, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), η έκταση της τρέχουσας πυρκαγιάς είναι υπερδιπλάσια από εκείνη του 2011, η οποία είχε κάψει σχεδόν 1.400 εκτάρια.

Διεθνής συνδρομή και προληπτικές εκκενώσεις

Κατόπιν αιτήματος του Βελγίου για έκτακτη ενίσχυση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε το Σάββατο τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η γραμμή άμυνας για την προστασία των εκκενωμένων οικισμών κρατάει σταθερά, ωστόσο συστήνεται στους κατοίκους που απομακρύνθηκαν να μην επιστρέψουν ακόμη στις εστίες τους.

«Κανένα σπίτι δεν έχει πληγεί σε αυτό το στάδιο, παρόλο που η φωτιά παραμένει κοντά και τα επίπεδα καπνού είναι σημαντικά», ανέφερε σε ενημέρωσή του το γραφείο του κυβερνήτη της Λιέγης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε εν μέσω του πέμπτου κύματος καύσωνα του φετινού καλοκαιριού που πλήττει ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει την πιθανότητα θερμών και ξηρών συνθηκών, οι οποίες επιτρέπουν στις πυρκαγιές να εξαπλώνονται ταχύτερα και να διαρκούν περισσότερο.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ-REUTERS