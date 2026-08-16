Ιεζεκιήλ (Τμ. Δασών): Υποψίες για σκόπιμους εμπρησμούς στην Πάφο - «Δεν γίνεται κάθε χρόνο να έχουμε πυρκαγιές στις ίδιες περιοχές»

Προβληματισμό για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας Πάφου εξέφρασε στο ΚΥΠΕ την Κυριακή ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκιήλ, με αφορμή και τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το Σάββατο στη Λυσό, λέγοντας ότι «κάτι συμβαίνει» στην ευρύτερη περιοχή και πως το φαινόμενο πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά.

Ο κ. Ιεζεκιήλ είπε ότι στη Λυσό καταγράφηκαν δύο εστίες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι επρόκειτο για σκόπιμες πυρκαγιές. Συνέδεσε τα νέα περιστατικά με σειρά πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από τη Δρούσεια μέχρι το Προδρόμι, καθώς και στο Σκούλλι.

«Δεν γίνεται να έχουμε πέντε πυρκαγιές από τη Δρούσεια μέχρι το Προδρόμι, συνεχόμενα περιστατικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχουν σημειωθεί επανειλημμένες πυρκαγιές και στο Σκούλλι και πλέον δύο διαδοχικές πυρκαγιές στη Λυσό.

«Το φαινόμενο σε αυτό το “τρίγωνο” που σας ανέφερα παρουσιάζεται κάθε χρόνο. Για ποιον λόγο συμβαίνει κάθε χρόνο; Κάπου πρέπει να οφείλεται και πρέπει να το εντοπίσουμε», είπε.

Ο κ. Ιεζεκιήλ πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει πλέον να φοβόμαστε να πούμε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την περιοχή», σημειώνοντας πως, αν επρόκειτο για μία μεμονωμένη πυρκαγιά, θα μπορούσε να θεωρηθεί τυχαίο περιστατικό.

«Δεν μπορούμε, όμως, κάθε χρόνο να έχουμε πυρκαγιές που εξελίσσονται σε μεγάλα περιστατικά και να τρέχουν συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις», είπε, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να καταθέσει εισηγήσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι νεότερο από τη διερεύνηση των πυρκαγιών στη Λυσό, ο κ. Ιεζεκιήλ περιορίστηκε να αναφέρει ότι «η υπόθεση διερευνάται» και ότι δεν επιθυμεί στο παρόν στάδιο να πει περισσότερα.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών είπε ακόμη ότι, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και την ενημέρωση του κοινού, εξακολουθούν να καταγράφονται «ασυγχώρητα και σοβαρά λάθη» από πολίτες, οι οποίοι δεν τηρούν τη νομοθεσία και χρησιμοποιούν εργαλεία που προκαλούν σπινθήρες, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται πυρκαγιές.

«Ως Τμήμα Δασών βρισκόμαστε σε πλήρη επιφυλακή και ετοιμότητα λόγω των καιρικών συνθηκών», τόνισε.

Όπως ανέφερε, παρόλο που σημειώθηκαν βροχές στα ορεινά και επικρατεί εκεί πιο ήπιο κλίμα, στις χαμηλότερες περιοχές οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα κοντά στους 40 βαθμούς, έχουν μετατρέψει την καύσιμη ύλη σε «πραγματική πυριτιδαποθήκη».

Προειδοποίησε ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο οι δασοπυροσβεστικές δυνάμεις δεν καταφέρουν να μεταβούν εγκαίρως σε μια πυρκαγιά, αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο περιστατικό.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πολίτες που βοηθούν στην πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας ότι «η προστασία των δασών μας, του περιβάλλοντος, του τόπου μας, των κατοικιών μας και των ορεινών κοινοτήτων μας είναι υπόθεση όλων».

Μέσω του ΚΥΠΕ, ο κ. Ιεζεκιήλ συνεχάρη επίσης το ζευγάρι που έδωσε στοιχεία στις αρχές, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη δύο προσώπων που φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά σε δασική περιοχή του Κόρνου.

Σε ό,τι αφορά τους εκδρομείς, ανέφερε ότι δεν καταγράφηκαν αυτές τις ημέρες πυρκαγιές που να ξεκίνησαν από εκδρομικούς χώρους, σημειώνοντας ότι όσοι επισκέφθηκαν τα δάση επέδειξαν ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία.

Όπως είπε, η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς μέσω των δασικών σταθμών που έχουν την ευθύνη συγκεκριμένων εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων, καθώς και μονοπατιών μελέτης της φύσης.

Αναφερόμενος στις τελευταίες βροχές, είπε ότι αυτές, κυρίως στις περιοχές του Τροόδους, των Πλατανιών, του Σαϊττά, του Μονιάτη, των Πλατρών και προς την Κακοπετριά, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, «βοηθούν και έχουν τη δική τους θετική συνεισφορά».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς οι καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από κεραυνούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον λεγόμενο «ξηρό κεραυνό», δηλαδή κεραυνό που πέφτει σε περιοχή όπου δεν σημειώνεται βροχόπτωση, επισημαίνοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να προκληθεί άμεσα μεγάλη πυρκαγιά.

«Προσοχή και πάλι προσοχή», ήταν το μήνυμα που απηύθυνε καταληκτικά προς το κοινό.

Πηγή: ΚΥΠΕ