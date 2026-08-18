Γκουτέρες: «Ο Κόφι Ανάν ήταν μέντοράς και φίλος μου, υπέρμαχος της ειρήνης» - Η ανάρτησή του για τα 7 χρόνια θανάτου του

Ο Κόφι Άνναν ήταν παγκόσμιος υπέρμαχος της ειρήνης, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από το θάνατο του πρώην Γενικού Γραμματέα του οργανισμού.
Kofi Annan was my mentor and my friend.— António Guterres (@antonioguterres) August 18, 2026
Tuesday marks seven years since his passing.
He was a guiding force for good and his legacy as a global champion for peace remains an inspiration in my life and in my work. pic.twitter.com/jkuVRYl61O
«Ο Κόφι Ανάν ήταν ο μέντοράς μου και φίλος μου. Σήμερα, Τρίτη, συμπληρώνονται επτά χρόνια από τον θάνατό του. Ήταν μια δύναμη που ωθούσε προς το καλό και η κληρονομιά του ως παγκόσμιου υπέρμαχου της ειρήνης παραμένει πηγή έμπνευσης στη ζωή και στο έργο μου», σημείωσε.