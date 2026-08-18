Γκουτέρες: «Ο Κόφι Ανάν ήταν μέντοράς και φίλος μου, υπέρμαχος της ειρήνης» - Η ανάρτησή του για τα 7 χρόνια θανάτου του

Ο Κόφι Άνναν ήταν παγκόσμιος υπέρμαχος της ειρήνης, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από το θάνατο του πρώην Γενικού Γραμματέα του οργανισμού.

Kofi Annan was my mentor and my friend.



Tuesday marks seven years since his passing.



He was a guiding force for good and his legacy as a global champion for peace remains an inspiration in my life and in my work. pic.twitter.com/jkuVRYl61O — António Guterres (@antonioguterres) August 18, 2026

«Ο Κόφι Ανάν ήταν ο μέντοράς μου και φίλος μου. Σήμερα, Τρίτη, συμπληρώνονται επτά χρόνια από τον θάνατό του. Ήταν μια δύναμη που ωθούσε προς το καλό και η κληρονομιά του ως παγκόσμιου υπέρμαχου της ειρήνης παραμένει πηγή έμπνευσης στη ζωή και στο έργο μου», σημείωσε.