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Γκουτέρες: «Ο Κόφι Ανάν ήταν μέντοράς και φίλος μου, υπέρμαχος της ειρήνης» - Η ανάρτησή του για τα 7 χρόνια θανάτου του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Ήταν μια δύναμη που ωθούσε προς το καλό και η κληρονομιά του ως παγκόσμιου υπέρμαχου της ειρήνης παραμένει πηγή έμπνευσης στη ζωή και στο έργο μου»

Ο Κόφι Άνναν ήταν παγκόσμιος υπέρμαχος της ειρήνης, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από το θάνατο του πρώην Γενικού Γραμματέα του οργανισμού.

«Ο Κόφι Ανάν ήταν ο μέντοράς μου και φίλος μου. Σήμερα, Τρίτη, συμπληρώνονται επτά χρόνια από τον θάνατό του. Ήταν μια δύναμη που ωθούσε προς το καλό και η κληρονομιά του ως παγκόσμιου υπέρμαχου της ειρήνης παραμένει πηγή έμπνευσης στη ζωή και στο έργο μου», σημείωσε.

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