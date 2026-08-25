Σχέδιο εμπρησμού σε εργοστάσιο drones στη Σλοβακία – 70 άνθρωποι στις εγκαταστάσεις, τρεις συλλήψεις

Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (25/8) ότι απέτρεψε σχεδιαζόμενη εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στην ανατολική Σλοβακία και συνέλαβε τρεις αλλοδαπούς που κρίθηκαν ύποπτοι για την απόπειρα.

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στη Σλοβακία και ένας στη Γερμανία, τόνισε η αστυνομία. Δεν υπήρξαν υλικές ζημιές ούτε τραυματισμοί, πρόσθεσε.

«Η αστυνομία κατέσχεσε μεγαλύτερη ποσότητα εμπρηστικού μείγματος, εργαλεία, κινητά τηλέφωνα, κάμερα και ένα χειρόγραφο σχέδιο», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι υπήρχαν περίπου 70 άτομα στις εγκαταστάσεις τη στιγμή της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Αστυνομικοί ερευνητές απήγγειλαν κατηγορίες στους υπόπτους για δημόσια απειλή που διαπράχθηκε κατόπιν εντολής που δόθηκε.

Δεν κατονόμασαν το εργοστάσιο που αποτέλεσε τον στόχο, ούτε την ακριβή τοποθεσία του, ούτε δόθηκαν περισσότερα στοιχεία για το ποιος μπορεί να έδωσε την εντολή για την ενέργεια αυτή.

Η Σλοβακία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνορεύει με την Ουκρανία στα ανατολικά της.

Πηγή: ΑΠΕ