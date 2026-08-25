Νέα ένταση σε Γάζα και Δυτική Όχθη - Ο ισραηλινός στρατός επιμένει στον αφοπλισμό της Χαμάς - Επίθεση εποίκων σε δημοσιογράφους του AFP

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι να επιτευχθεί η αποστρατιωτικοποίηση του παλαιστινιακού θύλακα και ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς. Την ίδια ώρα, στη Δυτική Όχθη, Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) και ακτιβιστές, σε νέο επεισόδιο έντασης στην περιοχή.

«Δεν εγκαταλείπουμε τον στόχο του αφοπλισμού της Χαμάς»

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γάζα, ο αντιστράτηγος Ζαμίρ τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν εγκαταλείπει τον βασικό στόχο» του πολέμου.

«Δεν εγκαταλείπουμε τον βασικό στόχο: την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς, με όλα τα απαραίτητα μέσα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταδιώκουν όσους συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Όλοι όσοι συμμετείχαν στη σφαγή θα ζουν ως φυγάδες μέχρι να εξοντωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «μακροπρόθεσμη αποστολή».

Παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025, Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Διαφωνίες για τον αμερικανικό οδικό χάρτη

Η Χαμάς έχει ανακοινώσει ότι αποδέχεται τον αμερικανικό οδικό χάρτη, ο οποίος προβλέπει τον αφοπλισμό της και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από περιοχές της Γάζας που εξακολουθούν να ελέγχουν.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει την πρόταση, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε αποχώρηση στρατευμάτων μπορεί να εξεταστεί μόνο μετά από πλήρη και επαληθεύσιμο αφοπλισμό της Χαμάς.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν περιοριστεί το τελευταίο διάστημα έπειτα από αμερικανικές πιέσεις, ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ φέρονται να συμφώνησαν στην ανάθεση της επίβλεψης του αφοπλισμού της Χαμάς σε Αμερικανό στρατηγό.

Επίθεση εποίκων σε δημοσιογράφους στη Δυτική Όχθη

Ενώ οι συζητήσεις για το μέλλον της Γάζας συνεχίζονται, νέο επεισόδιο βίας σημειώθηκε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο χωριό Τζανάτα, κοντά στη Βηθλεέμ, για να καλύψουν επίσκεψη Ισραηλινών ακτιβιστών αλληλεγγύης προς Παλαιστινίους, δέχθηκαν επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά από ένταση μεταξύ εποίκων και ακτιβιστών, στρατιώτες ζήτησαν από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από την περιοχή, την οποία χαρακτήρισαν «κλειστή στρατιωτική ζώνη». Λίγο αργότερα έφθασαν επιπλέον οχήματα με εποίκους, οι οποίοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς την πλευρά των δημοσιογράφων και των ακτιβιστών.

Ένας δημοσιογράφος του AFP τραυματίστηκε ελαφρά στο πηγούνι όταν χτυπήθηκε με μπαστούνι από ανήλικο, ενώ κατά την αποχώρησή τους οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους είχαν υποστεί ζημιές, με σπασμένα τζάμια και σκασμένα ελαστικά.

Πέντε τραυματίες στις συγκρούσεις

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι πέντε άνθρωποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς που υπέστησαν κατά τα επεισόδια.

Η νέα ένταση καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένων συγκρούσεων στη Δυτική Όχθη, όπου περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν σε οικισμούς ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Οι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, θέση που το Ισραήλ απορρίπτει.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ