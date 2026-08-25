Η Γαλλία επενδύει €260 εκατ. στα λιμάνια της για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας

Σε επενδύσεις για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, με στόχο την ανάπτυξη της πλωτής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, προχωρεί η Γαλλία, σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύεται συνολικά ο συγκεκριμένος κλάδος. Στο ίδιο πλαίσιο, η Κομισιόν ενέκρινε τον Ιούλιο γαλλικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 63 δισ. ευρώ για έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τη Γαλάζια Οικονομία της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, το γαλλικό καθεστώς που ενέκρινε η Επιτροπή προβλέπει στήριξη μέσω 25ετών Συμβάσεων επί Διαφοράς και καλύπτει έντεκα υπεράκτια αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος έως 11,1 GW.

Την ίδια ώρα, η γαλλική Κυβέρνηση χορήγησε σχεδόν 260 εκατ. ευρώ σε πέντε λιμάνια για την αναβάθμιση των υποδομών τους, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την κατασκευή, συναρμολόγηση και εγκατάσταση πλωτών υπεράκτιων ανεμογεννητριών, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Η χρηματοδότηση αφορά τα λιμάνια του Χερβούργου, της Βρέστης, της Ναντ-Σαιν-Ναζέρ, του Πορ-λα-Νουβέλ και της Μασσαλίας-Φος και, σύμφωνα με τη δημοσίευση, αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τα κονδύλια διαχειρίζεται η γαλλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας, ADEME, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος France 2030. Η χρηματοδότηση χορηγήθηκε μέσω πρόσκλησης υποβολής έργων που προκηρύχθηκε το 2024, με στόχο τη δημιουργία συντονισμένου βιομηχανικού δικτύου λιμένων στις ακτές του Ατλαντικού, της Μάγχης και της Μεσογείου.

Όπως αναφέρει το Παρατηρητήριο της ΕΕ, οι επενδύσεις θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ή ενίσχυση προβλητών, τη δημιουργία χώρων αποθήκευσης βαρέων φορτίων και συναρμολόγησης, καθώς και την αναβάθμιση οδών πρόσβασης ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τα μεγάλης κλίμακας εξαρτήματα που απαιτούνται για τα πλωτά υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Οι υποδομές θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και συναρμολόγηση των πλωτών θεμελιώσεων, καθώς και για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών πάνω στις κατασκευές πριν από τη ρυμούλκησή τους στη θάλασσα. Τα λιμάνια του Χερβούργου, της Βρέστης και της Ναντ-Σαιν-Ναζέρ προορίζονται να εξυπηρετούν έργα στον Ατλαντικό και τη Μάγχη, ενώ το Πορ-λα-Νουβέλ και η Μασσαλία-Φος θα καλύπτουν έργα στη Μεσόγειο.

Τονίζεται ότι στο Χερβούργο, το σχεδιαζόμενο έργο αναβάθμισης αντιστοιχεί σε επένδυση 30 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 10,5 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τη χρηματοδότηση της ADEME, 18,1 εκατ. ευρώ από έσοδα δραστηριοτήτων υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 1,4 εκατ. ευρώ από την Αστική Κοινότητα Cotentin.

Η Γαλλία έχει θέσει ως στόχο να διαθέτει σχεδόν 6 GW λειτουργικής ισχύος πλωτής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας έως το 2040, με τα λιμάνια να αποτελούν βασικό μέρος του σχεδιασμού για τη δημιουργία εγχώριας εφοδιαστικής και βιομηχανικής αλυσίδας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός AO10, ο οποίος αφορά λίγο περισσότερα από 10 GW ισχύος σε επτά πλωτά και τέσσερα υπεράκτια αιολικά πάρκα σταθερής θεμελίωσης.

Το Παρατηρητήριο επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές πραγματοποιούνται καθώς η πλωτή υπεράκτια αιολική ενέργεια μεταβαίνει από έργα επίδειξης σε μεγαλύτερης κλίμακας εμπορικές εγκαταστάσεις, αυξάνοντας τις ανάγκες για υποδομές κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και εφοδιαστικής υποστήριξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ