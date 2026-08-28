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Ανθρωπιστική βοήθεια €2 εκατ. στο Νεπάλ από την ΕΕ - Αγώνας για τροφή, νερό και στέγαση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους €2 εκατ. διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, οι οποίες άφησαν πίσω τους περισσότερους από 300 νεκρούς. Η χρηματοδότηση θα καλύψει άμεσες ανάγκες σε τρόφιμα, καθαρό νερό, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση, ενώ ενεργοποιήθηκε και η δορυφορική υπηρεσία Copernicus για τη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τη διάθεση €2 εκατομμυρίων σε ανθρωπιστική βοήθεια για την υποστήριξη πληγέντων κοινοτήτων στο Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές αιφνίδιες πλημμύρες που έχουν προκαλέσει τον θάνατο πέραν των 300 ανθρώπων.

Η έκτακτη αυτή χρηματοδότηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν θα συμβάλει στην κάλυψη άμεσων αναγκών, όπως τροφή, υγειονομική περίθαλψη, καθαρό νερό και αποχέτευση. Εταίροι χρηματοδοτούμενοι από την ΕΕ παρέχουν ήδη βοήθεια επί τόπου.

Η ενίσχυση αυτή έρχεται να προστεθεί στα σχεδόν €3 εκατομμύρια ανθρωπιστικής βοήθειας που είχαν διατεθεί στην αρχή του έτους για το Νεπάλ, με στόχο την ετοιμότητα έναντι φυσικών καταστροφών. Οι εταίροι της ΕΕ στη χώρα άρχισαν να παρέχουν βοήθεια αμέσως μετά την καταστροφή, αξιοποιώντας προθέσεις καταλυμάτων και διανομή είδη ανακούφισης. Η ΕΕ αναπτύσσει επίσης τον Συντονιστή Ταχείας Αντίδρασης για την Ασία, προκειμένου να συντονίσει την ανταπόκριση της Ένωσης.

Για τη στήριξη της επιτόπιας ανταπόκρισης, η ΕΕ ενεργοποίησε τη δορυφορική υπηρεσία Copernicus, ώστε να παρέχει χάρτες της πληγείσας περιοχής.

Η Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λαχμπίμπ, δήλωσε: «Δρόμοι παρασύρθηκαν. Χωριά αποκόπηκαν. Οικογένειες αναζητούν αγαπημένα τους πρόσωπα που αγνοούνται. Οι αιφνίδιες πλημμύρες στο Νεπάλ συγκλόνισαν κοινότητες που ήδη προσπαθούσαν να ανασυγκροτηθούν από προηγούμενες καταστροφές. Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό τους, διαθέτοντας €2 εκατομμύρια για επείγουσα υγειονομική περίθαλψη, τροφή, νερό και στέγαση».

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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