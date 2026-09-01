Είκοσι αντάρτες νεκροί στους πρώτους βομβαρδισμούς της νέας κυβέρνησης της Κολομβίας

Είκοσι αντάρτες σκοτώθηκαν στην Κολομβία στους πρώτους βομβαρδισμούς σε τομείς ελεγχόμενους από αυτούς που διατάχθηκαν από την κυβέρνηση του νέου προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο αρχηγός του κράτους.

«Εξουδετερώσαμε είκοσι ναρκοτρομοκράτες, αιχμαλωτίσαμε πέντε (...) και ανακτήσαμε δυο ανήλικους», ανέφερε ο κ. δε λα Εσπριέγια σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

Η επιχείρηση είχε στόχο ομάδα μαχητών η οποία τελούσε υπό την διοίκηση του πλέον καταζητούμενου αντάρτη στη χώρα, γνωστού με το ψευδώνυμο Ιβάν Μορδίσκο, κι έγινε χθες τα ξημερώματα στη Γουαβιάρε, στο νότιο τμήμα της χώρας, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ