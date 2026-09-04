Εκλογές στη Βραζιλία: Μειώνεται το προβάδισμα του Λούλα απέναντι στον Φλάβιο Μπολσονάρου

Το προβάδισμα που έχει ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έναντι του γερουσιαστή της δεξιάς Φλάβιου Μπολσονάρου ενόψει των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής συρρικνώθηκε, υπέδειξε δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη, τάση που καταγράφτηκε και σε άλλες έρευνες το τελευταίο διάστημα.

Ο αρχηγός του κράτους πιστώνεται το 46% των προθέσεων ψήφου στον πιθανό δεύτερο γύρο, έναντι 44% του γερουσιαστή, γιου του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Σε προηγούμενη δημοσκόπηση, στα μέσα Αυγούστου, ο πρόεδρος Λούλα πιστωνόταν το 47% και ο κ. Μπολσονάρου το 43%.

Άλλες δημοσκοπήσεις, των Quaest και AtlasIntel/Bloomberg, επίσης υπέδειξαν ότι το προβάδισμα του προέδρου Λούλα μειώνεται.

Ενόψει του πρώτου γύρου, ο κεντροαριστερός αρχηγός του κράτους Λούλα προηγείται με το 38% των προθέσεων ψήφου, ακολουθούμενος από τον κ. Μπολσονάρου (33%), τον Αουγκούστου Κούρι (8%) και τον Χονάλντου Καγιάντου (4%).

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος Λούλα συγκέντρωνε το 39% των προθέσεων ψήφου, ο γερουσιαστής Μπολσονάρου το 33%.

Αν δεν υπάρξει υποψήφιος που θα εξασφαλίσει πάνω από το 50% των εγκύρων ψήφων στον πρώτο γύρο, οι δυο επικρατέστεροι θα αναμετρηθούν σε δεύτερο. Αυτό ακριβώς το σενάριο επαναλαμβάνεται από το 2002 σε όλες τις προεδρικές εκλογές στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.

Η δημοσκόπηση της Datafolha διενεργήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.002 ψηφοφόρων μεταξύ της 1ης και της 2ης Σεπτεμβρίου· το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±2%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ