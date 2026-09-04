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Δραματική διάσωση στο Νεπάλ: Εντοπίστηκαν ζωντανοί δύο εργάτες σε υπόγεια σήραγγα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Σημαντική εξέλιξη στις επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ, καθώς σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σήραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου παρέμεναν παγιδευμένοι από την καταστροφική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Η διάσωση προσφέρει ελπίδα εν μέσω της τραγωδίας που έχει προκαλέσει εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να βγάζουν ζωντανούς δυο εργάτες από υπόγεια σήραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου παρέμεναν παγιδευμένοι αφότου έπληξε τη χώρα καταστροφική πλημμύρα την 26η Αυγούστου, ανακοίνωσαν δυο υπουργοί.

«Πληροφορηθήκαμε ότι ένας άνθρωπος μόλις κατορθώθηκε να βγει σώος (...) από σήραγγα στο Τρισούλι-3», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Ενέργειας Μπιράζ Μπάχτα Σρίστα. «Μάθαμε μόλις ότι σώθηκε δεύτερος άνθρωπος», πρόσθεσε λίγο αργότερα ο υπουργός Εσωτερικών Σουντάν Γκουρούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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