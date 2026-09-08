Μαζικές απελάσεις και ξεχωριστά σχολεία για πρόσφυγες: Το «όραμα» του AfD για τη Γερμανία

Το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) κατέλαβε τελικά, όπως αναμενόταν, την πρώτη θέση στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, κερδίζοντας το 44% των ψήφων, Ωστόσο, ο αντιμεταναστευτικός και φιλορωσικός πολιτικός σχηματισμός υπολείπεται τριών εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει είτε να βρει κάποιον εταίρο ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού, είτε να προσπαθήσει να κυβερνήσει από μειοψηφική θέση.

Και οι δύο επιλογές σημαίνουν ότι πολλές από τις ιδέες του προεκλογικού τους προγράμματος μπορεί να μην υλοποιηθούν ποτέ, καθώς τα κυρίαρχα κόμματα στη Γερμανία αρνούνται εδώ και χρόνια να συνεργαστούν με το AfD, στο πλαίσιο αυτού που έχει ονομαστεί «τείχος προστασίας» κατά της ακροδεξιάς.

Μια λύση θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία με το ακροαριστερό κόμμα BSW, το οποίο τη Δευτέρα επέκρινε το «τείχος προστασίας» και το οποίο συμμερίζεται μέρος της κριτικής του AfD για τις πολιτικές της Γερμανίας απέναντι στη μετανάστευση και την Ουκρανία.

Οι ηγέτες του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ φλερτάρουν επίσης με την πιο δεξιά πτέρυγα των κυρίαρχων συντηρητικών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) – αν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία.

Οι συζητήσεις σχετικά με πιθανές συμμαχίες τις επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη μελλοντική κατεύθυνση του κρατιδίου, καθώς το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας δίνει στα 16 κρατίδια σημαντικό έλεγχο σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η αστυνόμευση και η δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Το AfD δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να χρησιμοποιήσει την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ ως πρότυπο και για την υπόλοιπη χώρα. Όμως πρώτα, το κόμμα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στη Σαξονία-Άνχαλτ και τις προκλήσεις της μετάβασης από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.

Καθώς βρίσκεται στα πρόθυρα της εξουσίας, το μανιφέστο των 258 σελίδων του κόμματος αναδεικνύει τους στόχους του για το κράτος:

Μεταναστευτική πολιτική

Στην καρδιά του μανιφέστου του κόμματος βρίσκεται η αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης απέλασης παράτυπων μεταναστών, της επέκτασης των μαζικών κέντρων κράτησης και της επιστροφής μη γερμανικής καταγωγής πολιτών στη χώρα καταγωγής τους – μια πολιτική που αναφέρεται ως «επαναμετανάστευση».

Το AfD υποστηρίζει ότι η περιοχή έχει «εξαντλήσει» την ικανότητά της να δέχεται πρόσφυγες, «όχι μόνο όσον αφορά την πολιτική ασφαλείας, αλλά και την ταυτότητα».

Ωστόσο, ο Γιοχάνες Κις, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Έλσε-Φρένκελ-Μπρούνσβικ (EFBI) για την Έρευνα για τη Δημοκρατία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, λέει ότι η μεταναστευτική πολιτική είναι από τις πιο δύσκολες στην εφαρμογή της, καθώς τα κρατίδια περιορίζονται από ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς.

Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος πρωθυπουργός του AfD στο κρατίδιο, Ούλριχ Ζίγκμουντ, έχει δεσμευτεί να αναθεωρήσει το σχολικό πρόγραμμα της Σαξονίας-Άνχαλτ και να «αποϊδεολογικοποιήσει» το σχολείο, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της σημαίας Pride και της προώθησης των «παραδοσιακών» γερμανικών αξιών.

Οι πολιτικοί του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ θέλουν τα σχολικά μαθήματα να επικεντρωθούν στις περιόδους της γερμανικής ιστορίας πριν από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και λιγότερο στο ναζιστικό παρελθόν της χώρας, ώστε, σύμφωνα με τη δεδηλωμένη επιθυμία του κόμματος, οι Γερμανοί να ξεπεράσουν την ενοχή και να επικεντρωθούν στην εθνική υπερηφάνεια.

Το μανιφέστο του κόμματος προβλέπει επίσης διαφορετικές τάξεις για τα παιδιά των προσφύγων, αλλά και μια διδασκαλία σχεδιασμένη να μεταφέρει το μήνυμα ότι η παραμονή στη Γερμανία είναι προσωρινή.

Πολιτισμός

Το AfD έχει υποσχεθεί αυτό που αποκαλεί «νέα, πατριωτική πολιτιστική πολιτική», υποστηρίζοντας ότι οι κρατικοί θεσμοί θα πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση της γερμανικής εθνικής ταυτότητας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το AfD έχει υποσχεθεί να σταματήσει τη χρηματοδότηση αυτού που αποκαλεί «αντιγερμανική» τέχνη και διαβεβαιώνει ότι οι καλλιτέχνες και τα ιδρύματα που επιθυμούν κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να υπογράψουν μια δέσμευση ότι δεν θα περιφρονούν τη Γερμανία και τον πολιτισμό της.

Για παράδειγμα, το κομματικό κείμενο αναφέρει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του κρατιδίου έδωσε υπερβολική πολιτιστική σημασία στο Μπάουχαους, την περίφημη σχολή τέχνης της Γερμανίας, ως μέρος της ατζέντας της «σύγχρονης σκέψης». Για το AfD, το κίνημα δεν διαθέτει επαρκή γερμανική ταυτότητα.

«Το AfD επιτίθεται στο Μπάουχαους, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί πριν από 100 χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ στο Associated Press.

«Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δημοκράτες, είτε κλίνουν συντηρητικά είτε αριστερά, αντιστέκονται σε αυτό», κατέληξε.

Με πληροφορίες από CNN, ΑΡ/ertnews