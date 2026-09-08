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Κούβα: Απώλειες μαμούθ από το αμερικανικό εμπάργκο – Έρχονται και οι ζημιές του πετρελαϊκού αποκλεισμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με τον Μπρούνο Ροδρίγκες, το εμπάργκο που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ από το 1962 έχει προκαλέσει οικονομικές απώλειες ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2025 και Φεβρουαρίου του 2026.

Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο «ρεκόρ», ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και επτά μήνες.

Σύμφωνα με τον Μπρούνο Ροδρίγκες, το εμπάργκο που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ από το 1962 έχει προκαλέσει οικονομικές απώλειες ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2025 και Φεβρουαρίου του 2026, ήτοι «ένας αριθμός ρεκόρ (…) μεγαλύτερος κατά 7%» σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

«Αυτοί οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον ενεργειακό αποκλεισμό» που εφαρμόζεται από τα τέλη Ιανουαρίου, «ούτε τις δευτερογενείς κυρώσεις» που επιβλήθηκαν τον Μάιο, διευκρίνισε ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας.

Ο Ροδρίγκες είπε επίσης πως δεν έχουν υπάρξει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ούτε υφίσταται οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα για συνομιλίες στο μέλλον, ακόμα και αν η κυβέρνηση Τραμπ έχει διπλασιάσει τις κυρώσεις σε βάρος της χώρας του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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