Η Ιορδανία αναφέρει ότι αναχαιτίστηκαν 18 από τους 20 πυραύλους του Ιράν

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Τετάρτη πως αναχαίτισαν 18 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ οι υπόλοιποι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

«Το χασεμιτικό βασίλειο της Ιορδανίας υπέστη, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, επίθεση με πυραύλους προερχόμενη από την ιρανική επικράτεια», σύμφωνα με ανακοινωθέν του επιτελείου.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν επιτυχώς 18 από αυτούς, ενώ δυο πύραυλοι κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές», προστίθεται στο κείμενο που εκδόθηκε από τον στρατό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ