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596 ουκρανικά drones πάνω από τη Ρωσία - Τέσσερις νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί στο Νοβοροσίσκ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι επιθέσεις άφησαν τέσσερις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, στο Νοβοροσίσκ, στην νότια περιοχή Κρασνοντάρ, δήλωσε ο Κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ στο Telegram.

Ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 596 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη, με τέσσερα θύματα. Η ανακοίνωση έγινε μια μέρα μετά τις συνομιλίες του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του σχετικά με τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Οι επιθέσεις άφησαν τέσσερις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, στο Νοβοροσίσκ, στην νότια περιοχή Κρασνοντάρ, δήλωσε ο Κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ στο Telegram.

«Ο στρατός μας απέκρουσε μια μαζική επίθεση εχθρικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατά της περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το Νοβοροσίσκ να έχει πληγεί περισσότερο», είπε.

Ο Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, με την Ουάσινγκτον να πιέζει για πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το Κίεβο δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτόν τον μήνα, αλλά το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι είναι «πολύ νωρίς» για συζήτηση χώρου ή ημερομηνίας.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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