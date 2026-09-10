Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Γάλλος αξιωματούχος: Κίνδυνος μείωσης του ΑΕΠ κατά περίπου 150 δισ. έως το 2050, αν οι επιδόσεις στις κατατάξεις PISA δεν βελτιωθούν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η διεθνής έρευνα PISA 2025, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, αναφέρει ότι τα αποτελέσματα των Γάλλων μαθητών είναι τα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ από την καθιέρωση των κατατάξεων το 2000, παρόλο που η Γαλλία παραμένει στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στα τρία αξιολογούμενα μαθήματα: φυσικές επιστήμες, ανάγνωση και μαθηματικά.

Τον κίνδυνο «μείωσης του γαλλικού ΑΕΠ κατά περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050» εάν οι επιδόσεις της χώρας στις κατατάξεις PISA του ΟΟΣΑ δεν βελτιωθούν επισημαίνει ο Ξαβιέ Ζαραβέλ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης (CAE) της Γαλλίας.

Η διεθνής έρευνα PISA 2025, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, αναφέρει ότι τα αποτελέσματα των Γάλλων μαθητών είναι τα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ από την καθιέρωση των κατατάξεων το 2000, παρόλο που η Γαλλία παραμένει στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στα τρία αξιολογούμενα μαθήματα: φυσικές επιστήμες, ανάγνωση και μαθηματικά.

«Αυτά τα κακά αποτελέσματα πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού αποτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε αύξηση της ανεργίας των νέων τα επόμενα πέντε χρόνια, λόγω των δυσκολιών εύρεσης εργασίας. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα επιβραδύνει επίσης την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγικότητα και, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας», εξήγησε ο αναπληρωτής πρόεδρος αυτού του οργανισμού που υπάγεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, σε συνέντευξή του στην οικονομική εφημερίδα Les Echos. «Συνολικά, η κακή εκπαιδευτική επίδοση της χώρας θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050, εάν το επίπεδο των επόμενων γενεών δεν βελτιωθεί», εκτιμά ο Ξαβιέ Ζαραβέλ. «Μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι, εάν το επίπεδο εκπαίδευσης δεν είχε επιδεινωθεί, η οικονομική ανάπτυξη θα ήταν περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία», προσθέτει ο Ξαβιέ Ζαραβέλ, ο οποίος συνδέει αυτό το κενό με την καθυστερημένη στροφή προς την ψηφιακή τεχνολογία στη Γαλλία.

Σε σύγκριση με την τελευταία έκδοση το 2022, τα αποτελέσματα, που δοκιμάστηκαν σε 6.500 Γάλλους μαθητές σε 289 σχολεία, έχουν μειωθεί κατά 4 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 18 μονάδες στην κατανόηση κειμένου και 16 μονάδες στα μαθηματικά. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θεωρεί ότι οι 20 βαθμοί αντιπροσωπεύουν περίπου ένα έτος σχολικής φοίτησης.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΓΑΛΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα