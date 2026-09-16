Η «γκάφα» του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ με το σχολείο των παιδιών τους - Αναγκάστηκαν να τα στείλουν σε άλλο

Σε αναζήτηση νέου σχολείου βρέθηκαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, καθώς οι συνθήκες μετακίνησης των παιδιών τους αποδείχθηκαν πιο περίπλοκες από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.

Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ είχαν μόλις ξεκινήσει τη φοίτησή τους και είχαν περάσει δύο ημέρες στο νέο σχολικό περιβάλλον, όταν η οικογένεια αποφάσισε να διακόψει την παρουσία τους εκεί. Η απόφαση δεν συνδέθηκε με το σχολείο, αλλά με προβληματισμούς που προέκυψαν γύρω από την καθημερινή μεταφορά τους.

Το βασικό ζήτημα ήταν η έντονη κυκλοφορία στη διαδρομή από την κατοικία της οικογένειας προς το σχολείο. Οι καθυστερήσεις και η συμφόρηση δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο της ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας που συνοδεύει την οικογένεια.

Οι σχετικές διαδρομές είχαν εξεταστεί εκ των προτέρων, όμως οι έλεγχοι είχαν γίνει σε περίοδο κατά την οποία τα σχολεία ήταν κλειστά και οι δρόμοι παρουσίαζαν πολύ μικρότερη κίνηση. Με την έναρξη των μαθημάτων, οι πραγματικές συνθήκες αποδείχθηκαν αισθητά διαφορετικές.

Κατά τη μεταφορά των παιδιών, τα οχήματα της συνοδείας φέρεται να αντιμετώπισαν δυσκολίες να παραμείνουν μαζί μέσα στην πυκνή κίνηση. Αυτό δημιούργησε ανησυχίες στην ομάδα ασφαλείας για το κατά πόσο μπορούσε να διατηρηθεί σταθερό και επαρκές επίπεδο προστασίας σε καθημερινή βάση.

Έπειτα από τις σχετικές εισηγήσεις, ο Χάρι και η Μέγκαν κατέληξαν ότι η ασφαλέστερη επιλογή ήταν να μετακινήσουν τα παιδιά σε άλλο σχολείο.

Η εξέλιξη προκάλεσε και σχόλια από πρώην στελέχη των βρετανικών υπηρεσιών ασφαλείας, τα οποία επισήμαναν ότι τέτοιες παράμετροι θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Το ζευγάρι, πάντως, θέλησε να καταστήσει σαφές ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς ή τη φροντίδα που προσφέρθηκε στα παιδιά.

Σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ είχαν περάσει πολύ καλά τις πρώτες ημέρες τους και είχαν ήδη αρχίσει να προσαρμόζονται στο νέο περιβάλλον. Αυτός ήταν και ο λόγος που η αλλαγή σχολείου δεν αποτέλεσε εύκολη απόφαση.

Τελικά, όμως, οι απαιτήσεις ασφαλείας και οι δυσκολίες της καθημερινής μετακίνησης υπερίσχυσαν, οδηγώντας την οικογένεια στην επιλογή διαφορετικής σχολικής λύσης.