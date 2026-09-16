Βραζιλία: Διπλασιάστηκαν οι δολοφονίες υπερασπιστών του περιβάλλοντος το 2025

Ο αριθμός των υπερασπιστών του περιβάλλοντος οι οποίοι δολοφονήθηκαν διπλασιάστηκε το 2025 στη Βραζιλία, τη δεύτερη πιο επικίνδυνη χώρα του κόσμου για τους ακτιβιστές αυτούς μετά την Κολομβία, τονίζει η ετήσια έκθεση της ΜΚΟ Global Witness που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα Τετάρτη (φωτογραφία, επάνω, από Global Witness/Andrew Ball/Panos).

Στην Κολομβία και τη Βραζιλία διαπράχτηκε το 52% των δολοφονιών με θύματα υπερασπιστές του περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα πέρυσι: έφτασαν τις 39 και τις 26 αντίστοιχα.

«Μπορούν να σκοτώνουν κόσμο διότι είναι σίγουροι πως θα μείνουν ατιμώρητοι, είναι σχεδόν σαν να έχουν άδεια να σκοτώνουν»

Μεγάλο μέρος των δολοφονιών στη Βραζιλία συνδεόταν με διεκδικήσεις γαιών, ιστορικά πηγή εντάσεων μεταξύ αυτόχθονων λαών και μεγαλοϊδιοκτητών γης στη χώρα αυτήν.

«Μπορούν να σκοτώνουν κόσμο διότι είναι σίγουροι πως θα μείνουν ατιμώρητοι, είναι σχεδόν σαν να έχουν άδεια να σκοτώνουν», κατήγγειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρλος Λίμα, που ανήκει σε οργάνωση η οποία υπερασπίζεται τα δικαιώματα των καλλιεργητών και των αυτοχθόνων πληθυσμών στη Βραζιλία.

«Γενικά, αυτοί που διατάσσουν τις δολοφονίες δεν εκτίουν ποινές, δεν συλλαμβάνονται», συνέχισε.

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, η Κολομβία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, είναι πιο επικίνδυνη χώρα του πλανήτη για τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος, που γίνονται επίσης στόχοι απειλών από ένοπλες οργανώσεις οι οποίες επιδίδονται, μεταξύ άλλων, στην εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων.

Η πιο φονική περιφέρεια

Η Λατινική Αμερική είναι η πιο φονική περιφέρεια στον κόσμο για τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος. Στην πλειονότητά τους πέρυσι τα θύματα ήταν αυτόχθονες (36%) κι αγρότες (40%).

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός σε περιοχές απομονωμένες ή όπου η παρουσία του κράτους είναι ισχνή, τονίζεται στο κείμενο.

Συνολικά, καταγράφτηκαν 124 δολοφονίες υπερασπιστών του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο πέρυσι.

Η Ονδούρα και οι Φιλιππίνες καταλαμβάνουν μαζί την τρίτη θέση του μακάβριου καταλόγου, με 12 δολοφονίες στην καθεμιά χώρα. Ακολουθεί το Μεξικό με 10.

Από το 2012, όταν η Global Witness άρχισε την καταγραφή αυτή, ο αριθμός των υπερασπιστών του περιβάλλοντος που έχουν δολοφονηθεί η εξαφανιστεί έχει φτάσει τους 2.375.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ