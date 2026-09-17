Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Βιβλικές πλημμύρες στην Ισπανία: Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο, ένας νεκρός και χάος στις μετακινήσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

@eldiadezamora

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στη Βαρκελώνη, καθώς έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες πλήττουν τις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας. Οι αρχές έχουν δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια, ενώ προβλήματα καταγράφονται στις μεταφορές, με κλειστούς σταθμούς μετρό, διακοπές δρομολογίων και ακυρώσεις πτήσεων.

Το άψυχο σώμα άνδρα που παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στη Βαρκελώνη εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν οι Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας της Ισπανίας, καθώς οι ακτές της χώρας της Ιβηρικής στη Μεσόγειο πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες.

Οι καταιγίδες καταγράφτηκαν καθώς η χώρα βρισκόταν μέχρι χθες αντιμέτωπη με έναν Σεπτέμβριο εξαιρετικά ξηρό, έπειτα από ένα καλοκαίρι που έσπασε ρεκόρ θερμοκρασίας, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET).

Το πυροσβεστικό σώμα της Καταλονίας ανέφερε, μέσω X, ότι «εντόπισε το άψυχο σώμα άνδρα» στο χωριό Ολιβέγια, περίπου σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας πως αγνοείτο γυναίκα.

Το θύμα βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου που «παρασύρθηκε» από χείμαρρο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η AEMET είχε εκδώσει προειδοποιήσεις χθες για ισχυρές βροχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» για λίγη ώρα στη Βαρκελώνη, λόγω του κινδύνου να την πλήξουν ξαφνικές πλημμύρες.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλονίας και της Βαλένθιας να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν είναι απόλυτα απαραίτητη και να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, αναφέρθηκε, μέσω X, σε «πολύ περίπλοκες καταστάσεις».

Στη Βαρκελώνη, σταθμοί του μετρό έκλεισαν, ενώ λεωφορεία τροποποίησαν δρομολόγια καθώς δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Ο περιφερειακός οργανισμός σιδηροδρόμων αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο πιο πολυάσχολο της Ισπανίας.

Οι καταλανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, έκαναν λόγο για πάνω από 500 συμβάντα.

Στη γειτονική Βαλένθια, που είχε σαρωθεί το 2024 από πλημμύρες με πάνω από 230 νεκρούς, η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για κατακρήμνιση 70 χιλιοστών μέσα σε μόλις μισή ώρα σε διάφορες κοινότητες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν 478 συμβάντα στην επαρχία, κυρίως υλικές ζημιές, κυκλοφοριακά προβλήματα και πλημμυρισμένα σπίτια ή διαρροές υδάτων.

Στην ομώνυμη πρωτεύουσα όλες οι γραμμές του μετρό ανέστειλαν τη λειτουργία τους, όπως και το αεροδρόμιο για αρκετές ώρες, οδηγώντας στην εκτροπή 12 πτήσεων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια AENA.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει ισχυρότερες τις καταιγίδες στη Μεσόγειο που πλήττουν γενικά την Ισπανία το φθινόπωρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΠΑΝΙΑΝΕΚΡΟΣΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα