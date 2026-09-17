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Αιχμές της Άγκυρας για ΗΠΑ μετά την παράταση της άρσης του εμπάργκο προς την Κύπρο - «Επηρεάζει ευαίσθητες ισορροπίες»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας συνέδεσε την αμερικανική απόφαση με την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, ενώ αναφέρθηκε και στην επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση του νησιού.

Η παράταση για ακόμη ένα έτος, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών για άρση των περιορισμών στην πώληση αμυντικού υλικού προς την Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά, υποστήριξε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, τις «ευαίσθητες ισορροπίες» και το κλίμα εμπιστοσύνης στην Κύπρο.

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Σε δηλώσεις στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης Τύπου από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, ισχυρίστηκε πως η αμερικανική απόφαση συνιστά "βήμα που ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στις ισορροπίες στο νησί".

Το τουρκικό ΥΠΑΜ ανέφερε ότι αναμένει από «τρίτα μέρη» να αποφεύγουν δραστηριότητες που, όπως υποστηρίζει, βλάπτουν τις ισορροπίες στην Κύπρο, καθώς και ενέργειες που «αγνοούν τον τουρκοκυπριακό λαό», κατά την έκφρασή του.

Παράλληλα, ζήτησε από τρίτες χώρες να συμβάλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα με, όπως ανέφερε, «δίκαιη και αμερόληπτη προσέγγιση».

Το Υπουργείο επανέλαβε επίσης ότι η Τουρκία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας δύναμης, θα συνεχίσει, "σε συνεργασία με τις τουρκοκυπριακές αρχές, να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων".

Ανάλογη θέση είχε διατυπώσει στις 12 Σεπτεμβρίου και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής απόφασης. Το τουρκικό ΥΠΕΞ είχε υποστηρίξει ότι η ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας συμβάλλει, κατά την εκτίμησή του, στην" περαιτέρω διάβρωση της εμπιστοσύνης" μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί. Είχε ακόμη αναφέρει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο

Κατά την ίδια ενημέρωση, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο.

Ο κ. Ακτούρκ δήλωσε ότι η επίσκεψη και οι επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού με στρατιωτικό προσωπικό στο νησί «έτυχαν στενής παρακολούθησης» από την τουρκική πλευρά.

Η Άγκυρα επανέλαβε τη θέση της ότι το Καστελλόριζο υπάγεται σε καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης, βάσει της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947, και υποστήριξε ότι η παρουσία στρατιωτικών στοιχείων και πολεμικών πλοίων στο νησί δεν συνάδει με το καθεστώς αυτό.

Το τουρκικό ΥΠΑΜ υποστήριξε ακόμη ότι η δημόσια παρουσίαση στρατιωτικών δυνάμεων στο πλαίσιο επισκέψεων υψηλού επιπέδου «δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα» και κάλεσε την Ελλάδα να τηρεί τις υποχρεώσεις που, σύμφωνα με την τουρκική ερμηνεία, απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να υποστηρίζει την ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων στη βάση της καλής γειτονίας και του διαλόγου, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και συμφέροντα που, όπως αναφέρει, απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Ερωτηθείς για τη μεταφορά της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών στο Σόκε του Αϊδινίου, απέναντι από τη Σάμο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ ανέφερε ότι οι αλλαγές στη δομή και τις θέσεις ανάπτυξης των τουρκικών στρατιωτικών μονάδων πραγματοποιούνται στη βάση των επιχειρησιακών αναγκών των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Διευκρίνισε ότι η αλλαγή της έδρας της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών είχε εγκριθεί ήδη από τον Ιούνιο, έπειτα από σχετικές αξιολογήσεις.

Η διευκρίνιση αυτή τοποθετεί χρονικά την απόφαση αρκετούς μήνες πριν την πρόσφατη επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, παρά τη σύνδεση των δύο γεγονότων που έγινε τις τελευταίες ημέρες από ορισμένα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε επίσης στην«Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας», στην οποία συμμετέχουν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΑΜ, η συμφωνία βασίζεται στην άμυνα και τη συλλογική αποτροπή και στηρίζεται στις υφιστάμενες σχέσεις και την αμυντική συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών.

Ο Ακτούρκ ανέφερε ότι η συμφωνία «δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε χώρας» και δεν αποτελεί εναλλακτική στις υφιστάμενες σχέσεις των συμμετεχόντων κρατών με τρίτες χώρες.

Όπως είπε, συνεχίζονται οι εργασίες για την ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και την αύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων, καθώς και για τη θεσμοποίηση της συμμαχίας.

Ενέργειες Χούθι

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας καταδίκασε επίσης τις πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Σαουδικής Αραβίας και τις ενέργειες των Χούθι.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι τέτοιου είδους ενέργειες απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη απειλή στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ αλ Μαντέμπ επηρεάζει τόσο την περιφερειακή ασφάλεια όσο και το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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