Αντίδραση Άγκυρας-ψευδοκράτους για την ενανέωση άρσης αμερικανικού εμπάργκο όπλων για ΚΔ

Την αντίδραση της Άγκυρας και του ψευδοκράτους προκάλεσε η απόφαση της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να ανανεώσει, για το οικονομικό έτος 2027, την άρση των αμυντικών περιορισμών που αφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η τουρκική και η τουρκοκυπριακή πλευρά υποστηρίζουν ότι η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων και την ασφάλεια στην περιοχή.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που, κατ' αυτό, ενδέχεται να διαβρώσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο και συμμερίζεται τις θέσεις που διατυπώνονται σε σχετική ανακοίνωση του «υπουργείου εξωτερικών» στα κατεχόμενα,

Ισχυρίζεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά "εντείνει την πίεση που ασκεί", όπως αναφέρει, στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και ότι οι εξοπλιστικές της δραστηριότητες υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα. Το τουρκικό ΥΠΕΞ σημειώνει ακόμη ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και "να μεριμνά για την ασφάλειά τους".

Από την πλευρά του, το «υπουργείο εξωτερικών» στα κατεχόμενα εξέφρασε «βαθιά λύπη» για την απόφαση της αμερικανικής Κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι αυτή παραβλέπει τις «πραγματικότητες στο νησί και στην περιοχή» και ενδέχεται να ενισχύσει τις εξοπλιστικές τάσεις.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία σημειώνονται σοβαρές συγκρούσεις και κρίσιμες εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, οι παράγοντες στη διεθνή σκηνή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις «ευαίσθητες ισορροπίες» στην Ανατολική Μεσόγειο και να προβαίνουν σε ενέργειες που συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα.

Το «υπουργείο» καλεί επίσης τη διεθνή κοινότητα να ακολουθήσει «δίκαιη και ισορροπημένη πολιτική», επαναλαμβάνοντας την τουρκοκυπριακή θέση περί «δύο χωριστών κρατών και δύο χωριστών λαών» στην Κύπρο.

Τόσο η Άγκυρα όσο και η τουρκοκυπριακή πλευρά επανέλαβαν, τέλος, τη θέση ότι θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ