Τουρκικός στόλος σε μεγάλη άσκηση από τη Μαύρη Θάλασσα έως την Ανατολική Μεσόγειο

Σε Μαύρη Θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου η άσκηση επιφανείας «Θαλασσόλυκος-I» του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, η άσκηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας λήψης αποφάσεων σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών, καθώς και στη δοκιμή της διακλαδικής συνεργασίας μεταξύ των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών» θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο το TCG Anadolu, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Τουρκίας.

Η άσκηση ακολουθεί την άσκηση «Θαλασσόλυκος-II», που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιούνιο στις ίδιες τέσσερις θαλάσσιες περιοχές. Στην προηγούμενη άσκηση είχαν συμμετάσχει 125 πλοία και 60 εναέρια μέσα, ενώ η "Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών" είχε επίσης φιλοξενηθεί στο TCG Anadolu, ανοικτά της Αττάλειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ