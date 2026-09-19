Εκτός τουρκικής αγοράς η ιρανική Mellat με απόφαση της εποπτικής αρχής - Στη μέση αμερικανικές κυρώσεις

Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της ιρανικής τράπεζας Mellat, με απόφαση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση της τουρκικής Αρχής Ρύθμισης και Εποπτείας Τραπεζών ελήφθη δύο εβδομάδες μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων σε τουρκική τράπεζα για φερόμενες σχέσεις της με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η τουρκική Αρχή επικαλέστηκε άρθρο της τραπεζικής νομοθεσίας που επιτρέπει την ανάκληση άδειας όταν η συνέχιση της λειτουργίας μιας τράπεζας «αποτελεί απειλή για τα δικαιώματα των καταθετών και των κατόχων μεριδίων κεφαλαίων, καθώς και για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Η Mellat, με έδρα την Τεχεράνη, τελεί υπό αμερικανικές, ευρωπαϊκές και βρετανικές κυρώσεις για την «οικονομική της στήριξη προς την ιρανική κυβέρνηση», σύμφωνα με τον ιστότοπο OpenSanctions.

Πηγή: ΚΥΠΕ