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Εκτός τουρκικής αγοράς η ιρανική Mellat με απόφαση της εποπτικής αρχής - Στη μέση αμερικανικές κυρώσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η απόφαση της τουρκικής τραπεζικής εποπτικής αρχής ελήφθη λίγες εβδομάδες μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων σε τουρκική τράπεζα και βασίζεται σε πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορούν την προστασία των καταθετών και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Mellat παραμένει εδώ και χρόνια υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των δεσμών της με το ιρανικό κράτος.

Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της ιρανικής τράπεζας Mellat, με απόφαση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση της τουρκικής Αρχής Ρύθμισης και Εποπτείας Τραπεζών ελήφθη δύο εβδομάδες μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων σε τουρκική τράπεζα για φερόμενες σχέσεις της με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η τουρκική Αρχή επικαλέστηκε άρθρο της τραπεζικής νομοθεσίας που επιτρέπει την ανάκληση άδειας όταν η συνέχιση της λειτουργίας μιας τράπεζας «αποτελεί απειλή για τα δικαιώματα των καταθετών και των κατόχων μεριδίων κεφαλαίων, καθώς και για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Η Mellat, με έδρα την Τεχεράνη, τελεί υπό αμερικανικές, ευρωπαϊκές και βρετανικές κυρώσεις για την «οικονομική της στήριξη προς την ιρανική κυβέρνηση», σύμφωνα με τον ιστότοπο OpenSanctions.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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