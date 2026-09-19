Κάλπες εν μέσω πολέμου στη Ρωσία: «Κυβερνοεπιθέσεις», αποκλεισμοί αντιπολεμικών υποψηφίων και ένταση με τη Μολδαβία

Οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών στη χώρα σήμερα, τη δεύτερη ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία που ξεκίνησαν την Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή.

Οι εκλογές για τη Δούμα είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται στη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία το 2022 και θεωρούνται από τη Μόσχα δημοψήφισμα για τη δημόσια στήριξη στον πόλεμο.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν για πρώτη φορά και στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων ουκρανικών περιφερειών Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Η χερσόνησος της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, συμμετέχει για δεύτερη φορά.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι που τάσσονταν κατά του πολέμου αποκλείστηκαν από τα ψηφοδέλτια προτού ξεκινήσει η ψηφοφορία στις 11 ζώνες ώρας της Ρωσίας, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τον περασμένο μήνα ότι το φιλελεύθερο κόμμα «Γιάμπλοκο» —το οποίο ζητά κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία— είχε παραβιάσει τους εκλογικούς κανόνες, ισχυρισμό που το ίδιο το κόμμα απέρριψε.

Ωστόσο υποψήφιοι του κόμματος εξακολουθούν να διεκδικούν έδρες σε μονοεδρικές περιφέρειες, οι οποίες αντιστοιχούν στο μισό των 450 εδρών της κάτω βουλής του κοινοβουλίου. Παραδοσιακά, τα ποσοστά του κόμματος κυμαίνονται σε μονοψήφια επίπεδα.

Σήμερα οι ρωσικές αρχές κατήγγειλαν ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα δέχθηκε ισχυρή κυβερνοεπίθεση στη διάρκεια της νύκτας, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται, δήλωσε η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Έλα Παμφίλοβα, αλλά όλες αντιμετωπίζονται με επιτυχία.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε απόπειρα δολιοφθοράς σε γραμμές επικοινωνίας στην Άπω Ανατολή της χώρας, ωστόσο η επίθεση αποτράπηκε και η επικοινωνία αποκαταστάθηκε πλήρως, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμιρ Πούτιν έχει ήδη κατηγορήσει την Ουκρανία ότι προσπαθεί να παρέμβει στις εκλογές.

Διπλωματική διαμάχη

Στο μεταξύ οι βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία έχουν προκαλέσει διπλωματική διαμάχη με τη Μολδαβία, λόγω της αντίθεσης του Κισινάου στα σχέδια του Κρεμλίνου να ανοίξει 15 εκλογικά κέντρα για τους Ρώσους πολίτες στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας.

Η Μόσχα δηλώνει ότι 220.000 κάτοικοι της φιλορωσικής Υπερδνειστερίας —μια στενή λωρίδα γης που αποσχίσθηκε από τη Μολδαβία το 1990— κατέχουν ρωσικά διαβατήρια και έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για τη Δούμα αύριο Κυριακή.

Η φιλοδυτική κυβέρνηση της Μολδαβίας από την άλλη απαντά ότι οι Ρώσοι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν σε ένα μόνο εκλογικό κέντρο, αυτό στη ρωσική πρεσβεία στο Κισινάου. Αμφισβητεί ότι υπάρχουν 220.000 κάτοχοι ρωσικού διαβατηρίου στην Υπερδνειστερία, αν και δεν ασκεί κανέναν έλεγχο επί των διαδικασιών εκεί.

Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές το 2021 οι ρωσικές αρχές άνοιξαν 27 εκλογικά τμήματα στην περιοχή και περισσότεροι από 59.000 ψηφοφόροι άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα, με το 76,2% να στηρίζει το κόμμα «Ενιαία Ρωσία», το οποίο υποστηρίζει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πηγή: ΚΥΠΕ