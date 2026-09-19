Παγκόσμιο δίκτυο εκτελεστών για λογαριασμό της Μόσχας - Όσα αποκαλύφθηκαν σε αμερικανικό δικαστήριο

Νέα στοιχεία για ένα φερόμενο διεθνές δίκτυο που φέρεται να δρούσε για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, με στόχο δολοφονίες προσώπων και επιθέσεις εναντίον υποδομών σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, περιλαμβάνονται σε ομοσπονδιακό κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αμερικανικές αρχές άσκησαν διώξεις εναντίον πέντε προσώπων, τα οποία κατηγορούν ότι συνεργάζονταν με ρωσικές υπηρεσίες και συμμετείχαν σε σχέδια χρηματοδότησης και οργάνωσης βίαιων ενεργειών.

Η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι και οι πέντε κατηγορούμενοι εξακολουθούν να διαφεύγουν της σύλληψης.

Πρόταση $25.000 για δολοφονία στη Λιθουανία

Κεντρικό πρόσωπο του κατηγορητηρίου είναι ο Γιούρι Χραμέεφ, πρώην στρατιωτικός αξιωματικός των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, γνωστός και με το προσωνύμιο «Συνταγματάρχης Γιούρι».

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Χραμέεφ προσέφερε πέρυσι 25.000 δολάρια σε Αμερικανό πολίτη, ζητώντας του να εντοπίσει και να δολοφονήσει στη λιθουανική πρωτεύουσα ένα πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με όσα φέρεται να του είπε, «έλεγε ψέματα για τη Ρωσία».

Κατά το κατηγορητήριο, ο Ρώσος πρώην αξιωματικός επιχείρησε επίσης να βρει πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη δολοφονία Ρώσων αντιφρονούντων.

Όταν ο Αμερικανός αρνήθηκε να εμπλακεί στη δολοφονία, ο Χραμέεφ φέρεται να στράφηκε σε διαφορετικού τύπου αποστολές, προτείνοντάς του επιθέσεις εναντίον στόχων σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Στο στόχαστρο υποδομές και βοήθεια προς την Ουκρανία

Τα μηνύματα που επικαλούνται οι αμερικανικές αρχές δείχνουν ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρχε για χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία.

Μεταξύ των πιθανών στόχων που φέρεται να συζητήθηκαν ήταν σιδηροδρομικοί και λεωφορειακοί σταθμοί, ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αποθήκες στις οποίες φυλάσσονταν υλικά ή τρόφιμα που προορίζονταν για την Ουκρανία.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη μηνύματα στα οποία ο Χραμέεφ φέρεται να ζητούσε από τον συνομιλητή του να εντοπίσει μόνος του πιθανούς στόχους και να προκαλέσει εμπρηστικές επιθέσεις.

Ο Αμερικανός, σύμφωνα πάντα με τις δικαστικές αρχές, δεν αποδέχθηκε να προχωρήσει στη δολοφονία.

Οι ΗΠΑ μιλούν για «παγκόσμιο δίκτυο δολοφονιών»

Ο βοηθός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ αρμόδιος για θέματα εθνικής ασφάλειας, Τζον Άιζενμπεργκ, δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι φέρεται να συμμετείχαν σε ένα δίκτυο με διεθνή εμβέλεια, το οποίο έφτανε μέχρι το αμερικανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του δικτύου ήταν μεταξύ άλλων η στρατολόγηση Αμερικανών και ξένων υπηκόων για την εκτέλεση δολοφονιών που, όπως υποστηρίζουν οι αμερικανικές αρχές, γίνονταν κατ’ εντολή του Κρεμλίνου.

Το Bloomberg σημειώνει ότι το κατηγορητήριο προσφέρει μία από τις πιο αναλυτικές μέχρι σήμερα εικόνες για αυτό που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν διευρυνόμενη ρωσική εκστρατεία «υβριδικών επιθέσεων» εναντίον κρατών τα οποία παρέχουν στρατιωτική και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία.

Σειρά υποθέσεων στην Ευρώπη

Οι αμερικανικές κατηγορίες έρχονται σε συνέχεια περιστατικών που έχουν καταγραφεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και έχουν αποδοθεί από τις αρμόδιες αρχές σε ρωσική δραστηριότητα.

Η Γερμανία έχει συνδέσει τη Ρωσία με υπόθεση drone που έφερε εκρηκτικά και εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας Αμερικανού πολίτη ουκρανικής καταγωγής, το οποίο, σύμφωνα με τη Βαρσοβία, είχε οργανωθεί κατόπιν ρωσικής εντολής.

Αντίστοιχα, η Εσθονία έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι βρίσκεται πίσω από πυρκαγιά σε εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού.

Στη Βρετανία, δύο Ουκρανοί υπήκοοι καταδικάστηκαν για συνωμοσία με στόχο εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητο και ακίνητο που συνδέονταν με τον τότε πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στην υπόθεση αναφερόταν ότι ένας από τους δύο είχε προσεγγιστεί μέσω Telegram από ρωσόφωνο χρήστη.

Σχέδιο εναντίον Ρώσου αντιφρονούντα στις ΗΠΑ

Το αμερικανικό κατηγορητήριο περιγράφει και ακόμη ένα φερόμενο σχέδιο δολοφονίας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, Ρώσοι πράκτορες στρατολόγησαν το καλοκαίρι πολίτη της Βενεζουέλας που διέμενε στο Μπρούκλιν, προκειμένου να παρακολουθήσει γνωστό Ρώσο αντιφρονούντα, ο οποίος φέρεται να ζούσε στην Ουάσιγκτον, και στη συνέχεια να τον σκοτώσει.

Δύο από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο σχέδιο, μεταξύ τους και ένας Κουβανός υπήκοος που ζούσε στη Ρωσία και χρησιμοποιούσε το προσωνύμιο «Viking», φέρεται να προσέφεραν 40.000 δολάρια για την επιχείρηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το πρόσωπο που προσεγγίστηκε αρνήθηκε να συμμετάσχει.