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Συναγερμός σε Σεούλ και Τόκιο μετά από νέα εκτόξευση πυραύλου της Βόρειας Κορέας
| Κόσμος

Συναγερμός σε Σεούλ και Τόκιο μετά από νέα εκτόξευση πυραύλου της Βόρειας Κορέας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η εκτόξευση καταγράφηκε λίγες ώρες μετά την απόρριψη από την Πιονγκγιάνγκ ψηφίσματος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με την Ιαπωνία, το βλήμα κατέπεσε εκτός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης, ενώ Σεούλ και Τόκιο παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα άγνωστο βλήμα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της, όπως ανακοίνωσαν οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε άγνωστο βλήμα στην Ανατολική Θάλασσα», δήλωσε σε ανακοίνωση το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Σεούλ, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή που είναι επίσης γνωστή ως θάλασσα της Ιαπωνίας.

Το γραφείο της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας επιβεβαίωσε την εξέλιξη αυτή, δηλώνοντας σε μήνυμα στο Χ ότι από τη Βόρεια Κορέα πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση «ενός ή περισσότερων βαλλιστικών, όπως εκτιμάται, πυραύλων».

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε στη συνέχεια ότι το βλήμα είχε «ήδη πέσει», χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες. Το ιαπωνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι έπεσε έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας.

Η εκτόξευση αυτή έγινε ενώ η Βόρεια Κορέα απέρριψε χθες ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ), καταδικάζοντας την ανάπτυξη του πυρηνικού της προγράμματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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