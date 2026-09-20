Η CIA στο Κάιρο καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για περιφερειακή ανάφλεξη

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι στη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Κάιρο, την ώρα που οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι ανησυχούν για ενδεχόμενη «ραγδαία κλιμάκωση» του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, η συνάντηση, στην οποία παρέστη και ο επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου Χάσαν Ράσαντ, επικεντρώθηκε στους πολέμους μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, στη Λωρίδα της Γάζας και το Σουδάν, αλλά και στις επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου και τις απειλές για τη ναυσιπλοΐα.

Ο Σίσι υπογράμμισε «την ύψιστη σημασία της επίλυσης των περιφερειακών κρίσεων μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων», ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της. Από την πλευρά του ο Ράτκλιφ «χαιρέτισε τον καθοριστικό ρόλο της Αιγύπτου» προκειμένου «να επιλυθούν ειρηνικά» οι περιφερειακές συρράξεις.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε χθες Σάββατο τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ. «Αυτή η στρατιωτική σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί ραγδαία.

Οι Αμερικανοί εκτός Μέσης Ανατολής θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά τα ταξίδια προς και δια μέσου της περιοχής», προειδοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ανάρτησή του στο Χ αργά χθες το βράδυ.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας—που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης—και των Χούθι που έχουν καταλάβει μεγάλα τμήματα της Υεμένης έχει προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές και τις εξαγωγές του Ριάντ, κορυφαίου προμηθευτή αργού πετρελαίου παγκοσμίως. Το Κάιρο είναι σύμμαχος κλειδί των ΗΠΑ στην περιοχή και ένας από τους κύριους αποδέκτες της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Τακτικά εμφανίζεται ως δύναμη σταθεροποίησης, διατηρώντας ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Σίσι συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο και ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Οι δύο άνδρες ζήτησαν να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, αφού οι Χούθι έχουν ενισχύσει την παρουσία τους εκεί έπειτα από μια επίθεση- αστραπή χάρη στην οποία κατέλαβαν περιοχές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο μεταξύ σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, η Ουάσινγκτον απέρριψε την προηγούμενη εβδομάδα αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να πλήξει τους Χούθι. Ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στο Ριάντ προκειμένου να το βοηθήσει να αντιμετωπίσει «τρέχουσες και μελλοντικές απειλές».

Στο μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που σχεδιαζόταν να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο στην προεδρική,εξοχική κατοικία Καμπ Ντέιβιντ στο Μέριλαντ, επέστρεψε στην Ουάσινγκτον χθες το βράδυ. Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε εξηγήσεις για την αλλαγή αυτή.

Πηγή: ΚΥΠΕ