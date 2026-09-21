Ποια είναι η Ελίφ Εράλπ: Η κόρη Τούρκων προσφύγων που έφερε την Αριστερά πρώτη στο Βερολίνο

Η Ελίφ Εράλπ, μια πολιτικός που μέχρι πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στη δεύτερη γραμμή της πολιτικής ζωής του Βερολίνου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της γερμανικής πολιτικής σκηνής. Η Ελίφ Εράλπ, επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Αριστεράς (Die Linke), οδήγησε το κόμμα της στην πρώτη θέση στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου και, εφόσον καταφέρει να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό, μπορεί να γίνει η πρώτη κυβερνήτης-δήμαρχος του Βερολίνου με τουρκικές ρίζες, αλλά και η πρώτη προερχόμενη από την Αριστερά.

Η Die Linke εξασφάλισε 25,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) με 19%, ενώ η AfD έλαβε 16% και το SPD 12,1%. Η εκλογική πρωτιά, πάντως, δεν σημαίνει αυτόματα ότι η Εράλπ αναλαμβάνει το Δημαρχείο. Για να εκλεγεί κυβερνήτης-δήμαρχος θα πρέπει προηγουμένως να σχηματιστεί πλειοψηφία στο κοινοβούλιο του κρατιδίου. Πάντως οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και οι Πράσινοι έχουν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Αριστερά.

Παιδί πολιτικών προσφύγων από την Τουρκία

Η προσωπική ιστορία της 45χρονης Εράλπ συνδέεται στενά με τη μετανάστευση και την πολιτική. Γεννήθηκε το 1981 στο Μόναχο, λίγο μετά τη φυγή των γονιών της από την Τουρκία. Οι γονείς της ήταν σοσιαλιστές και συνδικαλιστές και εγκατέλειψαν τη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980, φοβούμενοι πολιτικές διώξεις. Η μητέρα της ήταν έγκυος στην Ελίφ όταν η οικογένεια έφθασε στη Γερμανία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου, η οικογένεια εγκαταστάθηκε αρχικά στο Ντόρτμουντ, όπου εργαζόταν ως γιατρός ο πατέρας της, ενώ η Εράλπ μεγάλωσε αργότερα στο Αμβούργο. Σύμφωνα με την ίδια, η πολιτική ήταν παρούσα στη ζωή της από μικρή ηλικία, καθώς συνόδευε τους γονείς της σε διαδηλώσεις και αργότερα δραστηριοποιήθηκε και στο αντιπυρηνικό κίνημα.

Από τη Νομική στην πολιτική

Στο Αμβούργο σπούδασε Νομική, με έμφαση μεταξύ άλλων στην εγκληματολογία, και ολοκλήρωσε τις δύο κρατικές εξετάσεις που απαιτούνται για την άσκηση του νομικού επαγγέλματος στη Γερμανία. Το 2010 μετακόμισε στο Βερολίνο και άρχισε να εργάζεται ως σύμβουλος νομικής πολιτικής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Die Linke στην Bundestag.

Παρά τη συνεργασία της με την κοινοβουλευτική ομάδα, εντάχθηκε επίσημα στη Die Linke μόλις το 2017. Η ίδια έχει συνδέσει την απόφασή της με την είσοδο της ακροδεξιάς AfD στην Bundestag εκείνη τη χρονιά. Έναν χρόνο αργότερα εξελέγη στην ηγεσία της οργάνωσης της Αριστεράς στο Βερολίνο.

Από τον Νοέμβριο του 2021 είναι μέλος του Κοινοβουλίου του Βερολίνου, ενώ από το 2024 κατέχει τη θέση της αναπληρώτριας προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, καταπολέμησης των διακρίσεων, αλλά και στέγασης και αστικής ανάπτυξης. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο

Η εκστρατεία της Εράλπ στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στο ζήτημα που απασχολεί έντονα τους κατοίκους του Βερολίνου: το κόστος της στέγασης και την αύξηση των ενοικίων. Μεταξύ των θέσεων που προέβαλε ήταν η επιβολή πλαφόν στα ενοίκια των κατοικιών που ανήκουν σε δημόσιες εταιρείες και η εφαρμογή της απόφασης του δημοψηφίσματος του 2021 για κοινωνικοποίηση μεγάλων χαρτοφυλακίων κατοικιών ιδιωτικών εταιρειών. Στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα το 58% είχε ψηφίσει υπέρ της σχετικής πρότασης.

Το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί ταυτόχρονα ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Reuters, θα μπορούσε να αφορά περίπου 220.000 κατοικίες, ενώ οι επικριτές του επικαλούνται το μεγάλο δημοσιονομικό κόστος.

Η σύγκριση με τον Ζοχράν Μαμντάνι

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου η Εράλπ συνέκρινε επανειλημμένα την πολιτική στρατηγική της με εκείνη του δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι. Η καμπάνια της έδωσε έμφαση στην άμεση επαφή με τους ψηφοφόρους, στην εκστρατεία πόρτα-πόρτα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μέρος του προεκλογικού υλικού κυκλοφόρησε και στα τουρκικά.

Η ίδια είχε δηλώσει ότι «αν ένας αριστερός μπορεί να κερδίσει στη Νέα Υόρκη, το ίδιο μπορεί να γίνει και στο Βερολίνο», παρουσιάζοντας ως κεντρικό στόχο ένα περισσότερο οικονομικά προσιτό Βερολίνο.

Η πολιτική διαδρομή της Εράλπ αποκτά πλέον και έντονο συμβολισμό. Περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά την άφιξη των γονιών της στη Γερμανία ως πολιτικών προσφύγων από την Τουρκία, η κόρη τους βρίσκεται σε θέση να διεκδικήσει την ηγεσία της γερμανικής πρωτεύουσας. Το αν θα εγκατασταθεί τελικά στο Κόκκινο Δημαρχείο θα κριθεί στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό του νέου κυβερνητικού συνασπισμού.

Με πληροφορίες από Reuters, Tagesspiegel, το Κοινοβούλιο του Βερολίνου και το Anadolu Agency.