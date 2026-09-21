Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα στην ομάδα επικοινωνίας του Ιρανού Προέδρου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου (βίζα) σε ένα μέρος της αντιπροσωπείας του Ιρανού Προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, που αναμένεται να αναχωρήσει από το Ιράν αύριο, Τρίτη, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά ΜΜΕ.

Είναι ο πλέον υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος που μεταβαίνει στις ΗΠΑ αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

«Σε ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο (Ντόναλντ) Τραμπ αρνήθηκε να χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου σε ορισμένα μέλη της υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του προέδρου, περιλαμβανομένης της ομάδας επικοινωνίας του», μετέδωσε το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το πρακτορείο Mehr μεταδίδει κι αυτό την είδηση, επικαλούμενο εκπρόσωπο της προεδρίας, τον Χαμπιμπολάχ Αμπασί, διευκρινίζοντας πως ο Πεζεσκιάν θα μιλήσει την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα επιστρέψει το Σάββατο στην Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ επέτρεψαν στην ιρανική αντιπροσωπεία να μεταβεί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη παρά την τρέχουσα σύγκρουση, όμως αυτή θα υπόκειται, όπως και πέρσι, σε περιορισμούς όσον αφορά τις μετακινήσεις της.

Δεν θα μπορεί να αγοράσει προϊόντα πολυτελείας ή άλλα είδη, σημείωσε την Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι η αντιπροσωπεία είναι «λιγότερο πολυπληθής σε σχέση με πέρυσι».

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, που αποτελεί μέρος της αντιπροσωπείας, αναχώρησε από το Ιράν το βράδυ της Κυριακής και έκανε στάση στο Κατάρ, που μεσολαβεί στον πόλεμο.

Τίποτε δεν έχει γίνει γνωστό για τη στάση αυτή, καθώς το Ιράν λέει ότι διαβίβασε εκ νέου στις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, τους όρους του προκειμένου να ξανανοίξουν τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον.

Η κυκλοφορία σε αυτό τον θαλάσσιο δίαυλο, από τον οποίο διέρχονταν πριν τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει μειωθεί σημαντικά από την Τεχεράνη αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ