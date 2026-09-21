ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ εξήγγειλαν κοινή κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό

Σε κοινή κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο προχωρούν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους για τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύστημα Διορισμών. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις 17:00, ενώ τρεις ημέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, θα δοθεί κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη.

Οι τρεις οργανώσεις καταγγέλλουν την επιμονή του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης να προχωρήσουν σε νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν διασφαλίζουν το εργασιακό μέλλον εκπαιδευτικών που υπηρετούν επί σειρά ετών στα δημόσια σχολεία.

«Είναι απαράδεκτο να θεωρεί την υπηρεσία τους απαραίτητη για να λειτουργούν τα σχολεία, αλλά ανεπαρκή όταν καλείται να διασφαλίσει το εργασιακό τους μέλλον», αναφέρουν, κάνοντας λόγο για διαρκή εργασιακή αβεβαιότητα.

«Ροκανίζουν τον χρόνο»

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ κατηγορούν το Υπουργείο Παιδείας για κωλυσιεργία, σημειώνοντας ότι τόσο το έγγραφο εργασίας της 29ης Ιουλίου όσο και οι προφορικές τοποθετήσεις που ακολούθησαν δεν αποτελούν ολοκληρωμένη πρόταση με συγκεκριμένες διασφαλίσεις.

Υποστηρίζουν, παράλληλα, ότι η Κυβέρνηση «ροκανίζει τον χρόνο» εδώ και τρία χρόνια, συντηρώντας τις εκκρεμότητες και παρατείνοντας την «ομηρία» των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών. Ως σοβαρό ανοικτό ζήτημα καταγράφουν και τη διασφάλιση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, εξακολουθούν να παραμένουν εκτεθειμένοι.

Οι οργανώσεις τονίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται είτε στον κατάλογο διοριστέων είτε στον κατάλογο διορισίμων δεν αποτελούν απλώς αριθμούς σε πίνακες. Πρόκειται, αναφέρουν, για ανθρώπους που εργάστηκαν επί χρόνια, απέκτησαν εμπειρία και κάλυψαν πάγιες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Φόβοι για τη στελέχωση

Την ίδια ώρα, προειδοποιούν ότι οι μέχρι στιγμής προτεινόμενες ρυθμίσεις αφήνουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στη στελέχωση των δημόσιων σχολείων από το 2027 και μετά. Τυχόν κόστος από τις εκκρεμότητες και τις ανεπαρκείς ρυθμίσεις, σημειώνουν, θα μετακυλιστεί τελικά στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Ξεκαθαρίζουν, επίσης, ότι η ένταξη εκπαιδευτικών σε έναν προσωρινό μηχανισμό κάλυψης έκτακτων αναγκών δεν ισοδυναμεί με κατοχύρωση του εργασιακού τους μέλλοντος, απορρίπτοντας τις γενικές διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης.

Κατά την κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη της 5ης Οκτωβρίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι θέσεις των τριών οργανώσεων και το πλαίσιο των επόμενων ενεργειών τους, ενώ οι λεπτομέρειες για την κινητοποίηση και τις περαιτέρω δράσεις θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.