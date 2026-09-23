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Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με την υπηρεσιακή Πρόεδρο της Βενεζουέλας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε και το Καράκας επιβεβαίωσε τον Αύγουστο ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τον έλεγχο κοιτασμάτων με παραγωγικό δυναμικό που εκτιμάται πως φθάνει τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε χθες Τρίτη με την Ντέλσι Ροδρίγκες, ωστόσο άτυπα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, γνωστοποίησε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

   Ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν διαρρεύσει για τη συνάντηση ως αυτό το στάδιο.

   Η πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, η κ. Ροδρίγκες, ανέλαβε την εξουσία στις αρχές Ιανουαρίου, μετά την αιχμαλώτιση του από τον αμερικανικό στρατό σε αιματηρή επιχείρηση στο Καράκας.

   Κυβερνά υπό έντονη πίεση της Ουάσιγκτον και αποπειράται προοδευτικά να εξομαλύνει τις σχέσεις της χώρας με διάφορες χώρες και διεθνείς οργανισμούς έπειτα από χρόνια απομόνωσης της Βενεζουέλας.

   Μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποπειράται να δώσει ώθηση στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου του κράτους της Λατινικής Αμερικής με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, δίνοντας την έμφαση στην προνομιακή πρόσβαση εταιρειών των ΗΠΑ σε αυτά.

   Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε και το Καράκας επιβεβαίωσε τον Αύγουστο ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τον έλεγχο κοιτασμάτων με παραγωγικό δυναμικό που εκτιμάται πως φθάνει τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια.

   «Τα λάφυρα» ανήκουν «στους νικητές», συνόψισε ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα χθες, στο βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ, προσθέτοντας πως «αν προσθέσετε (τα αποθέματα) των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, έχουμε πάνω από το 60% του πετρελαίου παγκοσμίως».

   Το ταξίδι της κ. Ροδρίγκες στη Νέα Υόρκη σήμανε την πρώτη συμμετοχή αρχηγού του κράτους της Βενεζουέλας στη Γενική Συνέλευση από το 2018΄. Είδε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και συναντήθηκε επίσης με τις ηγεσίες τριών διεθνών χρηματοπιστωτικών θεσμών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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