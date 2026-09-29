Νεκρή εκπαιδευτικός και δύο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία

Μια 61χρονη εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή της και ακόμη μία καθηγήτρια, 44 ετών, καθώς και ένα παιδί τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Στασκόβ, στη βορειοδυτική Σλοβακία.

Η επίθεση φέρεται να διαπράχθηκε από μαθητή, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι περίπου 14 ετών. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών διευκρίνισαν στο AFP ότι η 61χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Το παιδί, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, και η 44χρονη καθηγήτρια, η οποία φέρει τραύμα από μαχαίρι στο στήθος, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι «η κατάσταση έχει τεθεί τώρα υπό έλεγχο».

«Θλίβομαι βαθύτατα από το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο σχολείο του Στασκόβ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι. Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι «σοκαρισμένος από το ότι πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία ένας μαθητής επιτέθηκε σε εκπαιδευτικούς και σε συμμαθητή του».

Ο Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του θύματος και δήλωσε ότι παρακολουθεί «την επακόλουθη κατάσταση του τραγικού περιστατικού».

Τον Ιανουάριο του 2025, ένας έφηβος σκότωσε έναν συμμαθητή και μια καθηγήτρια και τραυμάτισε σοβαρά ακόμη ένα άτομο σε επίθεση με μαχαίρι σε λύκειο στη Σπίσκα Στάρα Βες, στη βορειοανατολική Σλοβακία.

Πηγή: ΚΥΠΕ