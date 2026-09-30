Σήμερα η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ: Χάραξε πεντάλφα στο θύμα και πήρε ένα μακάβριο «ενθύμιο» – Κακοποιήθηκε βάναυσα ως παιδί

Η θανατοποινίτισσα Κρίστα Πάικ, η οποία έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία μιας συμφοιτήτριάς της πριν από τρεις δεκαετίες, πρόκειται να εκτελεστεί σήμερα στο Τενεσί με θανατηφόρο ένεση και να γίνει η πρώτη γυναίκα στη συγκεκριμένη πολιτεία που εκτελείται εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.

Η Πάικ, της οποίας η αίτηση για επιείκια βασίστηκε στην τραυματική παιδική της ηλικία και στη σεξουαλική κακοποίηση που έχει υποστεί και δεν έγινε δεκτή από τον κυβερνήτη Μπιλ Λι, θα είναι επίσης η μοναδική θανατοποινίτισσα στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ που εκτελείται στο Τενεσί για ένα έγκλημα που διέπραξε ως έφηβη.

Το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε χθες, Τρίτη, την αίτηση για αναβολή της εκτέλεσης που κατέθεσαν οι δικηγόροι της και έτσι η Πάικ αναμένεται να εκτελεστεί στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Ρίβερμπεντ στο Νάσβιλ, την πρωτεύουσα της πολιτείας.

Η 50χρονη σήμερα Πάικ ήταν 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο τότε σύντροφό της και με μια φίλη τους παρέσυραν την 19χρονη Κολίν Σλέμερ, μια συμφοιτήτριά τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps, σε δασική περιοχή όπου την σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν.

Η αποκρουστική φύση της δολοφονίας--οι δράστες χάραξαν την πεντάλφα στο στήθος του θύματος και αφαίρεσαν ένα κομμάτι από το κρανίο του παίρνοντάς το ως ενθύμιο του εγκλήματός τους--έλαβε μεγάλη δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης εκείνη την εποχή.

This is Colleen Slemmer, 19, stabbed 24 times, neck slashed 10 times, her head beat in with a rock.



Christa Pike did this. pic.twitter.com/k6FQG1CMR0 — Timtravels007II (@Timtravels007II) September 28, 2026

Από τις καταθέσεις προέκυψε ότι η Πάικ θεωρούσε την Σλέμερ αντίζηλο γιατί εκείνη είχε αποκτήσει εμμονή με τον σύντροφό της Τάνταριλ Σιπ.

Οι Πάικ και Σιπ ομολόγησαν το έγκλημά τους και έναν χρόνο μετά το έγκλημα καταδικάστηκαν αμφότεροι για φόνο εκ προμελέτης. Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ ο Σιπ σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αναστολής.

Η συγκατηγορούμενή τους, η Σαντόλα Πίτερσον, η οποία ήταν 18 ετών την εποχή του εγκλήματος και είχε ρόλο τσιλιαδόρου, εμφανίστηκε ως μάρτυρας για την κατηγορούσα αρχή και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση.

Η Πάικ καταδικάστηκε επίσης τον Αύγουστο του 2001 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχετικά με μια επίθεση σε συγκρατούμενή της, σύμφωνα με τις σωφρονιστικές αρχές του Τενεσί.

Στην 226 σελίδων αίτησή τους με την οποία ζητούν από τον κυβερνήτη να μετατρέψει την θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα αναστολής, οι δικηγόροι της επικαλούνται τις εμπειρίες της Πάικ: υπήρξε θύμα βίας στην παιδική της ηλικία, υπέστη επανειλημμένως σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση, βιάστηκε δύο φορές στα 11 και στα 17 της.

Και παρέθεσαν τις διαγνώσεις που έλαβε η Πάικ στη φυλακή για διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Christa Gail Pike es la mujer del video.



Ella es la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee (EE.UU.).



Fue condenada a muerte en 1996 (hace 31 años) por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, una chica de 19 años, en 1995.

Qué hizo:



• Cuando tenía 18 años,… pic.twitter.com/JVC3pVbIWL — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) June 19, 2026

«Η έφηβη που διέπραξε τον φόνο δεν υπάρχει πια»

Οι δικηγόροι της επισήμαναν επίσης ότι, όταν η μητέρα της Πάικ ήταν έγκυος σε εκείνη έπινε πολύ, γεγονός που συνέβαλε στο να γεννηθεί η Πάικ με πρόβλημα εγκεφαλικής ανάπτυξης που στη νεαρή της ηλικία τη δυσκόλευε στον έλεγχο των παρορμήσεών της.

«Το 18χρονο κορίτσι που έπασχε από σοβαρή ψυχική νόσο και σχεδόν εξουθενωτικό ψυχικό τραύμα δεν υπάρχει πια. Η Κρίστα είναι μια 50χρονη γυναίκα, που αντιλαμβάνεται τις πράξεις της και έχει μετανιώσει για αυτές, λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία για την ψυχική της νόσο και φροντίζει και συμβουλεύει τις συγκρατούμενές της», απάντησαν οι δικηγόροι της γραπτώς στην άρνηση της απονομής χάριτος από τον Λι.

Η μητέρα της Σλέμερ, η Μέι Μαρτίνες, τάχθηκε υπέρ της εκτέλεσης.

Οι εκτελέσεις γυναικών κρατουμένων είναι όλο και πιο σπάνιες στις ΗΠΑ με τις γυναίκες να αναλογούν σε μόλις 18 από τους 1.683 θανατοποινίτες που εκτελέστηκαν από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την επαναφορά της εσχάτης των ποινών το 1976, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή. Μέχρι σήμερα το Τενεσί έχει προχωρήσει σε 17 εκτελέσεις.

Η υπόθεση της Πάικ έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον και πρόσφατα μια ομάδα ειδικών στα ανθρώπινα δικαιώματα από τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας την μετατροπή της θανατικής ποινής εις βάρος της Πάικ.

Υπέρ της Πάικ έχουν μιλήσει ειδικοί σε θέματα μετατραυματικού σοκ και σεξουαλικής βίας οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι διαδικασίες γύρω από την θανατηφόρο ένεση πιθανόν να κάνουν την Πάικ να βιώσει ακραία και τραυματική ανάκληση της μνήμης της σεξουαλικής κακοποίησης και των βιασμών που υπέστη στην παιδική της ηλικία ενισχύοντας την βαναυσότητα και την επιθανάτια αγωνία της.

Τον Μάιο, σωφρονιστικοί αξιωματούχοι στο Τενεσί σταμάτησαν τις προσπάθειες εκτέλεσης ενός καταδικασμένου για φόνους θανατοποινίτη αφού δεν κατάφεραν να βρουν κατάλληλη φλέβα για τη χορήγηση του θανατηφόρου φαρμάκου.

Πηγή: ΑΠΕ