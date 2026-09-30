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Πτώση στις τιμές πετρελαίου παρά τη στάση Τραμπ για τις κυρώσεις στο Ιράν

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν και την Τετάρτη, μετά την πτώση της προηγούμενης ημέρας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Πτωτικά κινούνται την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, συνεχίζοντας την πορεία της προηγούμενης ημέρας, παρά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν εξετάζεται χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Μπρεντ υποχωρεί κατά 0,46%, στα 95,67 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση 0,25%, στα 89,13 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα δύο βασικά συμβόλαια αργού πετρελαίου σημείωσαν μεγάλη πτώση την Τρίτη, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για επίτευξη τελικής συμφωνίας που θα τερμάτιζε τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και θα οδηγούσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, οι συνομιλίες παραμένουν στάσιμες και οι δύο πλευρές έχουν εκπέμψει αντικρουόμενα μηνύματα.

Θετικά στην αγορά συνέβαλε και η είδηση ότι η Σαουδική Αραβία έχει αποκαταστήσει περίπου το ήμισυ της χωρητικότητας του αγωγού Ανατολής-Δύσης, ο οποίος είχε κλείσει τον τρέχοντα μήνα μετά από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε εντολή για την απελευθέρωση επιπλέον ποσοτήτων πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ #ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

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