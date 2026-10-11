Ριάντ: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο - Προανήγγειλε αποφάσεις ο Τραμπ

Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

Γιατροί κλήθηkαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ, δήλωσε ιατρική πηγή, περιγράφοντας «σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και διευκρινίζοντας ότι πολλοί τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Οι Χούθι επιτίθενται κατά μη στρατιωτικών στόχων. Το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι μη στρατιωτικός στόχος», δήλωσε η διπλωματική πηγή διευκρινίζοντας ότι πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο «περί τις 15.00», με τις πρώτες εικόνες να δείχνουν καπνό.

Tραμπ: θα ανακοινώσω σύντομα τι αποφάσισα

«Μόλις έμαθα για την επίθεση, θα ανακοινώσω σύντομα τι αποφάσισα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ μαζί με τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθι.

Ωστόσο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι γνώριζε για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ και κάλεσε, σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Oι πρεσβείες του Καναδά, της Γερμανίας και της Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία προειδοποίησαν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Μάλιστα, η πρεσβεία της Ισπανίας, σε μήνυμα στο X, ειδοποίησε τους υπηκόους της για μια «νέα επίθεση» στο αεροδρόμιο, όπου αυτόπτες μάρτυρες είχαν δηλώσει νωρίτερα στο AFP ότι διατάχθηκε εκκένωση.

H Kuwait Airways ανακοίνωσε ότι ακύρωσε πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία περιγράφοντας κατάστασης ασφάλειας. Οι αεροπορικές εταιρίες, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

Η επίθεση έρχεται μια μέρα αφότου οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις Σαουδάραβες υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένου ενός πιλότου, σκοτώθηκαν σε δύο επιθέσεις των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν την προηγούμενη ημέρα.

Πηγές: Reuters, AFP