Δυνατή έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία - Ακυρώθηκαν οι πτήσεις

Όπως δημοσιεύει το cnn.gr, Το γραφείο της σαουδαραβικής κυβέρνησης για τα ΜΜΕ, αλλά και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.

Το αεροδρόμιο, King Khaled International Airport, παρότρυνε τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρίες και να διαπιστώνουν την κατάσταση της πτήσης τους, πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

Οι αεροπορικές εταιρίες, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

Η σημερινή έκρηξη ακολούθησε επιθέσεις που έγιναν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα κατά του αεροδρομίου στο Ριάντ, με συνέπεια τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών άλλων, αλλά και την καταστροφή ενός αεροσκάφους της Saudia, ενώ μία στήλη καπνού είχε υψωθεί πάνω από το αεροδρόμιο.